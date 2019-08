Alcaldes del país rechazan anuncio de disidentes de las FARC de volver a las armas

La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, rechazan el comunicado realizado por los comandantes disidentes de la desmovilizada FARC en su regreso a las armas por el “incumplimiento” del acuerdo de paz firmado a finales de 2016.

“No podemos tolerar que las ambiciones de un grupo de mafiosos seducidos por el dinero del narcotráfico, como fuente de financiación casi inagotable para la guerra, pongan en riesgo la paz que tanto esfuerzo costó” aseguró Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios.

Asimismo, añadió que “es más poderosa la voluntad de paz si nos unimos todos los colombianos; el gran desafío es consolidar la paz y el gobierno nacional debe impulsar con todo el ímpetu la presencia del Estado en cada rincón del país con inversión social y desarrollo económico local. Hay que desalentar a las comunidades locales que han vivido de la producción de coca porque no han tenido otra alternativa a detener esa práctica”.

Los mandatarios locales exhortamos a los colombianos a no llenarnos de pesimismo y, por el contrario, avancemos juntos en el proceso de paz que no se puede ver afectado por personas que decidieron pasar a la clandestinidad para no responder por sus actos y que pretenden incendiar nuestro país desde la ilegalidad.