Directivos de Grupo Aval abrieron jornada de negocios en la Bolsa de Nueva York

–El Grupo Aval fue protagonista este jueves en la Bolsa de Nueva York. El presidente de la organización Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, tocó la famosa campana en Wall Street, con la cual tradicionalmente se da inicio a la negociación del mercado.

El honor de abrir las actividades bursátiles en la capital financiera del mundo fue a propósito de la celebración del quinto aniversario de cotización del grupo financiero colombiano en la Bolsa neoyorquina.

Con Sarmiento Gutiérrez internvieron en la ceremonia Alejandro Figueroa, presidente de Banco de Bogotá; Juan Camilo Ángel, presidente de AV Villas; César Prado, presidente de Banco de Occidente; Carlos Eduardo Upegui, presidente de Banco Popular; María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana; Rodolfo Tabash Espinach, CEO de BAC Credomatic; y, Miguel Largacha, presidente de Porvenir.

Así fue el momento:

NYSE Opening Bell?: Congrats to Grupo Aval (NYSE: $AVAL) as they celebrate their 5th year of listing on the NYSE! https://t.co/5VxHEXkCRq

— NYSE – We Are Living Tech (@NYSE) August 29, 2019