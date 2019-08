EE.UU quiere que Maduro tenga una salida digna y que se vaya: Elliott Abrams

–El enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, ha dicho que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar al presidente en disputa Nicolás Maduro, siempre que deje voluntariamente el cargo en la nación sumida en una crisis.

En entrevista reciente con el diario The New York Times, Abrams dijo que la Casa Blanca no respaldaría unas elecciones si están en la boleta alguno de los dos hombres que se disputan el poder en la nación sudamericana. Fue una alusión a Maduro y a su número dos, Diosdado Cabello, quien lidera la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

«No es una persecución», afirmó Abrams en una entrevista publicada el pasado martes. «No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya».

«No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder», agregó.

Estados Unidos y más de 50 naciones desconocen el mandato de Maduro y respaldan al gobierno y la agenda para la transición política del presidente encargado, Juan Guaidó.

Maduro reaccionó diciendo que Abrams intenta «dictarle normas de conductas a Venezuela, a decir que tienen que haber otras elecciones presidenciales y si las hay no podrá participar no se quien y no se quien».

Las declaraciones de Abrams respecto a Maduro y la eventual amnistía si se aparta del poder, llegan después de que ambas partes admitieran que están en contacto. Sigue además a ocho meses de sanciones, aislamiento, amenazas y presiones para que deje el puesto.

Los líderes del gobierno encargado de Venezuela no le han ofrecido inmunidad a Maduro, a quien acusan de enriquecerse en un gobierno corrupto que ha dejado a muchos venezolanos sin alimentos, electricidad ni acceso a suministros médicos.

Abrams dijo que no hay negociaciones con Maduro en curso.

«La noción de que estamos negociando es completamente equivocada», dijo. «Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada. Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible cómo es el mensaje muy ocasional desde Washington: ‘Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno'», afirmó. (Versión Voz de América).