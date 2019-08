Partido Farc dice no compartir ninguno de los términos del video de disidentes

El partido político de las farc, emitió este jueves un comunicado en respuesta al video emitido por Iván Márquez, Romaña, Santrich y El Paisa, en el que anuncian la decisión de regresar a la lucha armada. El partido considera que «Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante».

El comunicado completo del Partido Farc es el siguiente:

La mañana de hoy se difundió por las redes un video en el que Iván Márquez, rodeado por un grupo reducido de antiguos mandos y guerrilleros de base de las extintas FARC-EP, lee un largo documento con el que en conjunto pretenden justificar su regreso a las armas, en contravía de lo que concertamos y firmamos en La Habana, Cuba, con el Estado colombiano.

El partido FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, FARC, manifiesta que no comparte ninguno de los términos de dicha alocución. Los Acuerdos de Paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante.

Millones de compatriotas se suman al clamor por un país en paz. Los ex guerrilleros y ex guerrilleras que dimos el paso de dejar las armas, lo hicimos con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino. Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación total de lo acordado en La Habana. Seguiremos sin desmayo esa ruta.

Nos duele la patria. Ella no puede despedazarse por obra de la venenosa voz de la extrema derecha ni los incumplimientos del gobierno. Exigimos de este que cumpla integralmente los Acuerdos. Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con nuestro partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos.

Es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino.

Llamamos al pueblo de Colombia, al gobierno nacional, a la comunidad internacional, a los empresarios y gremios, al movimiento social y popular, a los exguerrilleros y ex guerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta, a rodear como nunca los Acuerdos de La Habana y su proceso de implementación. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social.