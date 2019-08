Vuelta a España: Supermán López perdió el liderato y Rigoberto Urán se retiró por nueva caida

–No fue buena la jornada de este jueves en la Vuelta a España para los colombianos. Miguel Angel «Supermán» López perdió el liderato, mientras Rigoberto Urán tuvo que retirarse de la competencia debido a una nueva caida que sufrió y por la cual tuvo que ser llevado directamente de la carretera a un hospital.

La etapa seis la ganó Jesús Herrada del Cofidis y Dylan Teuns, de Bélgica, del Bahrain-Mérida, se puso a la cabeza de la clasificación general.

