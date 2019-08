Adultos mayores de 60 años entre las principales víctimas mortales de la influenza (AH1N1)

Loterias

Loterías del 29 de agosto en Colombia:

Bogotá 0588 – Serie 313

Quindío 9248 – Serie 104

DORADO

Mañana 5021 – Tarde 3761

CULONA:

Día 9003 – Noche 9989

ASTRO SOL

0328 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

0476 – Signo Leo

PIJAO:

1374

PAISITA:

Día 3494 – Noche 5082

CHONTICO:

Día 1779 – Noche 3280

CAFETERITO:

Tarde 4623 – Noche 9388

SINUANO:

Día 5286 – Noche 4867

CASH THREE:

Día 305 – Noche 584

PLAY FOUR:

Día 3857 – Noche 4274

SAMAN:

3468

CARIBEÑA:

Día 3969 – Noche 5624

WIN FOUR:

0805

EVENING:

1251

MOTILÓN:

Tarde 4317 – Noche 2186

LA FANTÁSTICA:

Día 4363 – Noche 3919

ANTIOQUEÑITA

Día 1493 – Tarde 4927