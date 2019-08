hombres correrán junto a sus mujeres 10K para motivar prevención del cáncer mama

La Carrera de la Mujer, el evento atlético más importante para mujeres en Colombia es un encuentro anual que está en el corazón de los colombianos desde 2007 cuando nació como una prueba exclusiva para mujeres.

Hoy 13 años después estamos frente a la primera versión donde participarán simultáneamente hombres y mujeres en la prueba de 10 kilómetros y también en las categorías recreativas de menor distancia.

“La participación este año de mujeres y hombres, me permite hablar de una dimensión que a veces olvidamos al hablar del cáncer de mama, y es que pareciera un tema exclusivo de mujeres, y no lo es. No sólo porque también hay casos en hombres sino porque, aunque la primera y mayor afectada es la mujer, es tal el impacto de esta enfermedad que transciende a su pareja, sus hijos, su entorno familiar y laboral, y por supuesto a la sociedad en general donde es solidario decirles ‘siempre estoy contigo’, afirma Claudia Herrera Terán, Gerente de Medicamentos Colsubsidio.

Esta carrera desde su creación, ha estado enlazada con la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama, lo que nos invita a tener muy presente que este es el segundo cáncer más común en el mundo y el más frecuente en las mujeres, tanto en países industrializados como en los que están en vía de desarrollo.

Esta enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres de América. Cada año se reportan en la región más de 462.000 casos nuevos y casi 100.000 muertes. Esto equivale a 27% de los nuevos casos y 16% de las muertes globales por cáncer.

En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología (INC), esta patología es la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Para 2017, la incidencia en nuestro país, según el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) era de 43.1 casos nuevos por cada 100.000 mujeres. El INC en su último informe denominado ‘Anuario Estadístico de 2016’, reportó una atención total de 6.958 casos nuevos de cáncer, de los cuales, el 18.1% fueron cáncer de mama.

“Ante el aumento de casos de cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, esta carrera nos recuerda a todos la importancia de la prevención, del autocuidado, de mantenernos activos físicamente y mentalmente como herramientas que literalmente, están en nuestras manos para ganarle la carrera al cáncer con optimismo y esperanza. Y eso es algo que en la vida diaria los colombianos sabemos hacer muy bien porque por grande que sea el obstáculo, nos paramos con determinación, miramos al frente y sabemos que lo vamos a superar.”, señala emocionada, Herrera.

Cifras demuestran rol de las mujeres como cuidadoras naturales

Un reciente estudio elaborado por Nilsen revela que el 63% de los consumidores de los productos de Droguerías Colsubsidio son mujeres. Adicionalmente, los resultados del más reciente censo de población y vivienda del Dane 2018, muestran que el 40.7% de los hogares es la mujer quien asume la jefatura, mientras que en 2005 tan solo era el 29.9%.

“Sabemos que no importa si la mujer tiene 20 años ó 70 años, si es asistente o gerente, si usa tenis o vive en tacón, si tiene hijos o vive sola. Sabemos que, en cualquier lugar, la mujer por su naturaleza lleva innato, ser cuidadora y elige la droguería que le garantice medicamentos seguros y confiables y un servicio con asesores expertos y comprometidos en prestar un servicio afectivo y efectivo”, agrega Herrera.

Sentirse cuidado es una experiencia inigualable que requiere amor, experiencia, calidad, seriedad, confianza y servicio, las mismas cualidades que motivan a los 2.900 trabajadores que dan vida a los más 445 establecimientos a nivel nacional con los que cuenta Droguerías Colsubsidio y que fueron vitales para unir esfuerzos con la Carrera de la Mujer.

“Este evento, año tras año, ha dejado en nuestras mentes y corazones, los nombres de mujeres inolvidables como las colombianas, Yolanda Fernández, quien ganó tres ediciones o Angie Orjuela con dos triunfos consecutivos. Sólo que en esta carrera como en la vida, no sólo se trata de ser el número uno, se trata de entrenar, de sonreír ante los obstáculos, de llegar cada uno a su ritmo, como Cecilia Esther Fajardo Pinilla quien, a sus 57 años, cerró oficialmente la carrera el año anterior. Todas ellas, la primera y la última son heroínas y ejemplos de vida que nos inspiran”, afirma Herrera.