Terminal de pasajeros del Aeropuerto Ernesto Cortissoz estará lista en febrero de 2020

Funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizaron una visita de inspección por las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, las cuales alcanzan un 58% de avance.

“Por instrucción de la Ministra de Transporte estamos en Barranquilla revisando los trabajos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, el seguimiento a las obras es algo que venimos haciendo de forma periódica y disciplinada, tenemos el compromiso que la terminal de pasajeros esté lista para la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizará en la capital del Atlántico en marzo del 2020”, aseguró Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de gestión Contractual de la ANI.

El directivo de la ANI recorrió lo que serán las nuevas áreas de acceso para los viajeros a la terminal aérea, así como las zonas comerciales, plazoleta de comidas y parqueaderos.

“En este tipo de obras los usuarios muchas veces no ven el trabajo que se realiza internamente, pero esto no quiere decir que las obras no se estén ejecutando, hoy tenemos frentes de obra activos de día y de noche para cumplir con los cronogramas”, reiteró el vicepresidente de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez.

La puesta en operación, para el servicio de los usuarios, de las nuevas áreas del aeropuerto se irá haciendo de forma paulatina en los próximos meses. El vicepresidente de la ANI también supervisó la adecuación e instalación del nuevo sistema de manejo de equipaje que tendrá el aeropuerto, el cual se convertirá en uno de los más modernos del país.