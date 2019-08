El gobierno está decidido a acabar el narcotráfico y la corrupción: Vicepresidenta

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez afirmó, de manera enfática, que el gobierno de Iván Duque está decidido a acabar con el narcotráfico y la corrupción, que ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de Colombia. Así mismo, convocó a todas las fuerzas políticas a rodear este propósito.

“Sabemos que Iván Márquez y su grupo siempre estuvieron, están y siguen pretendiendo mantenerse en el negocio del narcotráfico para controlar el país y el hemisferio entero. Por esa razón, debemos proceder, mancomundamente, con la comunidad internacional, ya quedó demostrado que la condescendencia con los criminales es un mal negocio para la sociedad colombiana”, señaló en declaraciones a medios de comunicación.

Afirmó, además, que desde la firma del Acuerdo con las Farc ha habido una cadena de incumplimientos que hoy quedan aún más claros. “Nunca le dijeron la verdad al país, nunca hubo justicia, no repararon a las víctimas, no devolvieron a los menores. El único incumplimiento que faltaba era el de no repetición, y ayer, vimos repetirse el espectáculo de los señores uniformados, armados. Por eso, la condescendencia con los miembros de la Farc, no paga para la sociedad colombiana”, sostuvo.

La Vicepresidente reiteró que el proceso con los desmovilizados que están cumpliendo el Acuerdo seguirá adelante y se les garantizarán las condiciones pactadas, como lo ha hecho este Gobierno hasta ahora. Sin embargo, recalcó la necesidad de realizar correctivos. “También vamos a hacer ajustes para que el Estado colombiano no se convierta en el rey de burlas de los criminales”, dijo.

Para el Gobierno Nacional jamás habrá paz, mientras persista la dictadura en Venezuela. “Es muy importante que se reactiven las órdenes de captura, a través de Interpol, para que su detención permita demostrar que América Latina no va a doblegarse frente al narcotráfico. Este delito genera violencia, pobreza, corrompe a las sociedades. Y lo peor, la estrategia de los narcotraficantes en Colombia, en México, en otros países, es volver a la juventud adicta a la droga, por eso, no podemos tener contemplaciones”, afirmó. Además, aclaró que la recompensa anunciada por el Presidente para quienes informen sobre el paradero de estos reincidentes, se entregará en cualquier país o zona de América Latina.

Finalmente, la Vicepresidente sostuvo que, con la declaración de Iván Márquez, queda demostrado que los Estados no pueden ser débiles ni hacerles concesiones a los grupos criminales. “Aquí, por cuenta del Acuerdo con las Farc, se bajó la guardia en algunas de las instituciones, y hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando a los criminales se les da tiempo y largas, siempre lo aprovechan a su favor y en contra de la sociedad. Tenemos un futuro grande si nos concentramos en erradicar el narcotráfico, la corrupción, la criminalidad, en lograr que los países tengan todo su potencial productivo, desarrollando la economía, la agricultura, la agroindustria, las manufacturas, generando empleo”, concluyó.