Oferta del Barcelona por Neymar no satisface las demandas del PSG

El Paris St Germain no está cerca de llegar a un acuerdo con el Barcelona para que Neymar regrese al fútbol español, ya que el equipo catalán no ha ofrecido el dinero que el club francés pide por el delantero brasileño, dijo el viernes el director deportivo del conjunto galo, Leonardo.

Los intentos del Barça por traer de vuelta a Neymar a la ciudad condal, dos años después de su llegada al PSG en una transferencia récord de 222 millones de euros (247,40

millones de dólares), han acaparado los titulares de la prensa deportiva en España durante meses, pero los clubes tienen ahora menos de tres días para llegar a un acuerdo.

En declaraciones dadas después de la victoria 2-0 del PSG ante el Metz por la liga francesa, un duelo en el que el Neymar no fue citado, Leonardo dijo que el campeón de la Ligue 1 solo venderá al jugador al precio correcto, que el Barça aún no ha ofrecido.

“La primera vez que recibimos una propuesta del Barcelona por Neymar fue el 27 de agosto. Todavía no nos han hecho una oferta que satisfaga nuestras demandas”, dijo Leonardo.

“La posición del PSG sobre Neymar siempre ha sido clara: si llega una oferta satisfactoria, entonces podrá irse, pero este no es el caso. Las negociaciones no se han roto, pero no hay acuerdo por ahora porque nuestras demandas no se han cumplido”, agregó el exinternacional brasileño.

Leonardo no ocultó el hecho de que Neymar está ansioso por salir del PSG, pero dijo que los deseos del brasileño no se ven ayudados por su alto precio.

“Neymar siempre ha dejado en claro que quiere irse, pero nadie tiene suficiente dinero para comprarlo. Y si no llega una oferta que creamos que valga la pena, se quedará”, agregó. “Es un jugador extraordinario, pero su relación con el club no es la mejor en este momento”.

El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, dijo el viernes que se había cansado de hablar de las negociaciones sobre Neymar y que espera con ansias el cierre de la ventana de transferencias.

“Tengo muchas ganas de que llegue ese día -en referencia al lunes 2 de septiembre- y que descansemos todos”, sostuvo el DT. “Neymar es jugador del PSG y, como siempre, respetamos a todos los rivales, pero reitero que esperamos que se acabe todo de una vez”. Reuters