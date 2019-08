Vuelta a España: Nairo Quintana y «Superman» López se subieron al podio de la octava etapa

Tras correrse este sábado la octava etapa de la Vuelta a España, Nairo Quintana se vistió con el maillot verde de los puntos, mientras que Miguel Angel López vistió la casaca blanca de mejor joven de la competencia.

Nairo Quintana se mantuvo al frente de la clasificación de los puntos con 50 unidades, dos más que su escolta en este apartado, el esloveno Primoz Roglic.

Entre tanto, Miguel Ángel López cedió el maillot rojo de líder de la general, para no desgastar a su equipo de cara a la etapa 9, que tendrá alta montaña.

«Superman» López conservó el comando de clasificación de jóvenes con una diferencia de 2:36 sobre el esloveno Tadej Poga?ar, su principal rival por la blanca.

Por su parte, Sergio Luis Henao fue protagonista de la fuga en la etapa 8 de la Vuelta a España y se metió en el esprint donde logró llegar de décimo. En la clasificación de la montaña, el antioqueño marcha segundo a 12 puntos del líder, el español Ángel Madrazo.

Sobre la etapa del domingo, que tendrá cinco puertos, Quintana advirtió «hay que tenerlo todo claro desde el principio», y agregó: «Es un día en el que no te puedes relajar ni descuidar, en el que pasa todo muy rápido».

“Es una etapa que me gusta y que nos favorece. Espero tener un buen día. Como he dicho antes, tenemos que salir mentalizados con todas las fuerzas. Es una jornada donde no puedes descuidarte”, manifestó el corredor del Movistar Team.

“La fracción será muy rápida. Cuanto más tiempo se pueda ganar con respecto a los rivales, si es que lo logramos, mucho mejor. Tenemos que aprovechar la montaña”, concluyó Nairo.