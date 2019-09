Incrementan capturas a bandas delincuenciales pero no disminuye el hurto a personas

En el primer semestre del 2019, se desarmaron 26 bandas delincuenciales que se dedicaban al hurto a personas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 2016 hasta el primero de junio de 2019, ha realizado 3.152 delincuentes, los cuales hacían parte de las 547 bandas criminales que se dedicaban a llevar a cabo delitos de afectación a ciudadanos, cifras que ponen al descubierto el trabajo de las autoridades encargadas de la seguridad capitalina y el trabajo que realizan para la disminución de este tipo de problemáticas.

En lo que respecta al tema de homicidios, en el primer semestre del año se han desarticulado 46 bandas que basan su actividad en este sentido y se ha logrado determinar que se han reportado 47 homicidios menos en comparación al año anterior. De igual manera, el hurto a residencias, se han desarticulado 44 bandas delincuenciales de este tipo, registrándose 717 hurtos de este tipo menos que el año 2018.

Según lo indica el secretario de Seguridad, Jairo García, se ha trabajado en conjunto con la Administración Distrital, la seccional Bogotá de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, creando planes estratégicos de control en las zonas que generan mayor afectación y planes de prevención para que no se presenten en las demás áreas de Bogotá.

Sin embargo, los casos de más preocupación son las bandas criminales que se encargan del hurto a personas, ya que en lo corrido del año se han desarmado cerca de 104 grupos pero, lamentablemente la cantidad de delitos no disminuye, por el contrario se ha incrementado en un 20% más, lo que corresponde en el primer semestre de 2018 se presentaron 58.009 hurtos y en el mismo periodo de 2019 se denunciaron 69.578 (incrementando 11.569 casos).

Finalmente el director de Bogotá como Vamos, Ómar Oróstegui, asegura que es preocupante que la cantidad de capturas sea cada vez mayor, pero que el delito no disminuya, lo que demuestra que se está tomando más fuerza y se está especializando cada vez más, advirtiendo por su parte que “Las intervenciones policiales generan resultados, pero no son suficientes si el sector justicia no responde en la misma proporción. Y sí, la investigación ha mejorado, pero eso toma tiempo, mientras que los ciudadanos demandan resultados inmediatos”.