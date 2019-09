Nairo Quintana pasa al equipo francés Arkea-Samsic; lo hace junto con su hermano Dayer y Winner Anacona

–Es oficial: Nairo Quintana sale del Movistar y correrá las tres próximas temporadas con el equipo Arkea-Samsic, de Bretaña, Francia. También se integran a esta escuadra su hermano Dayer Quintana y el también colombiano Winner Anacona. Este último firmó por dos años.



«El equipo Arkea-Samsic se complace en presentar los fichajes de Nairo Quintana, el ganador Anacona, Dayer Quintana y Diego Rosa (italiano) para las próximas temporadas. En la continuidad de su proyecto, el equipo fortalece su escuadrón para brillar en los grandes recorridos y actuar en todos los terrenos», precisa la dirección del equipo en su página web.

Nairo liderará el equipo junto con Warren Barguil.

Y transcribe declaraciones de Emmanuel Hubert – gerente general: “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a un gran líder, Nairo Quintana, así como a tres muy buenos escaladores, el ganador Anacona, Dayer Quintana y Diego Rosa. Sobre el papel, nuestro equipo de 28 hombres no tendrá nada que temer contra los mejores equipos del World Tour. Nuestro objetivo es ganar una gran gira en tres temporadas».

Agrega que «la alianza de Nairo Quintana y Warren Barguil debe ser un activo extra para ellos. Necesitan usar el uno al otro para mejorar. Nairo Quintana tiene varios podios de grandes giras a su nombre, pero estoy convencido de que Warren Barguil tiene lo que se necesita para ser un contendiente de GC: ahí es donde queremos llevarlo».

Igualmente subraya: «Alrededor de nuestros dos líderes queremos formar un grupo sólido de escaladores. Creo que los lazos que haces en un campamento o en el entrenamiento hacen la fuerza de un equipo en competencia.Es por eso que tendremos un campamento de entrenamiento en el sur de Francia dedicado a los grandes corredores de nuestro equipo. Con el respaldo de dos grandes patrocinadores, Arkea y Samsic, queremos ser competitivos en todos los terrenos, lo que significa estar allí en los sprints. Haremos un anuncio a mediados de septiembre. Mi objetivo es construir uno de los equipos más bellos del mundo. Requerirá rigor y profesionalismo en todos los niveles. Ya no somos un «pequeño» equipo familiar, pero queremos que las personas estén en el centro de nuestro proyecto. Deseo que todos nuestros pilotos y todos mis colaboradores estén comprometidos con el proyecto, luego el éxito será colectivo ”.



Igualmente reseña declaraciones de Nairo Quintana:

“Mis ambiciones son las mismas. Personalmente, el objetivo es luchar por la victoria en el Tour de Francia. Es un punto de inflexión en mi carrera, uno positivo, estoy seguro. Voy a adaptarme, aprender un poco de francés, pero lo más importante es que voy a seguir haciendo lo que amo. Cuando uso mi bicicleta estoy feliz y en paz. Juntos, haremos nuestro mejor esfuerzo con la camiseta Arkea-Samsic».

