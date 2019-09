Expertos recomiendan pruebas piloto antes de comercializar el fracking en el país, en Comisión Quinta

Expertos respaldaron hoy en la Comisión Quinta la realización de pruebas piloto por parte del Gobierno nacional para recolectar la información que les hace falta, con el fin de tomar la decisión de si implementa la práctica del fracking en la extracción de crudo, en el país.

El presidente Carlos Felipe Mejía afirmó: «nuestra obligación es tener todas las herramientas para tomar las mejores decisiones sobre temas tan importantes como el uso del fracking en el país. Aunque no seamos un país petrolero, la importancia que hay sobre las regiones que por concepto de regalías reciben un 50 por ciento de inversiones en el país».

El viceministro de Minas y Energía, Diego Mesa, expresó que «este es un tema trascendental para el país, no sólo económico, sino fiscal, de inversión extranjera, empleo, seguridad energética y ambiental. Según la comisión de expertos se recomendó seguir con la aplicación de unos pilotos, con condiciones previas antes de pasar a una etapa de explotación comercial.

A su turno, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que el poner en marcha los pilotos garantiza la intervención de todos los interesados. «En el 2015 perdimos cuatro billones de pesos, donde nos tocó replantear nuevas estrategias que dieron en el 2019 una mayor solidez y ha empezado a crecer la producción. Este año vamos con ingresos mayores y mejores utilidades. En los últimos 11 años, la empresa ha producido $220 billones de ganancias».

Precisó el funcionario que hoy el país puede suplir la necesidad interna con la producción propia, sin tener que importar. Que se ha reactivado la exploración, pero que se necesita aún más y hoy el país tiene 2 mil millones de reservas.

Afirmó el presidente de Ecopetrol que el país podría pasar de tener seis años de reserva a 20, con los yacimientos no convencionales. «Estos serían ingresos considerables por exportaciones para atender las necesidades de los colombianos y así cerrar las brechas tan sensibles que existen». Así mismo anunció una alianza estratégica con Estados Unidos en más de 45 mil hectáreas para uso de no convencionales. «Esto con el fin de adicionar a nuestras reservas 160 mil barriles. Es producción por fuera del país, pero genera ingresos al gobierno nacional, con una inversión de mil 500 millones de dólares».

Los expertos explican su informe

En sesión informal intervinieron los expertos que hicieron parte de la Comisión asesora del gobierno nacional sobre el uso de Fracking en el país.

Para el experto Manuel Muñoz, el trabajo que se propuso la comisión interdisciplinaria fue llegar a un consenso, con el objeto de presentar la mayor cantidad de argumentos que les faciliten a los tomadores de decisiones si es factible el uso del fracking en Colombia. «La Comisión lo que hizo fue ver las amenazas, a través de un método comparado, los elementos encontrados fueron las amenazas al medio ambiente, los ecosistemas, la contaminación del agua y la atmósfera, la sismicidad inducida y la salud pública», precisó el experto Muñoz.

Adicionalmente afirmó que «antes de entrar a la etapa comercial debemos tener los estudios científicos que nos diga si se puede aplicar esta técnica o no. En las recomendaciones debemos tener una mayor institucionalidad que haga cumplir dichas recomendaciones». Precisó que es necesario restablecer la confianza de las empresas con las comunidades, a través de las licencias sociales.

Seguidamente, según Carlos Vargas, geólogo, experto en geofísica, expresó: «Este es un país sísmico. Tenemos mayores mecanismos para entender el fenómeno y el impacto que podría tener esta práctica. El desarrollo de los pilotos nos dará la oportunidad para conocer las posibles fallas para que las decisiones que se tomen se hagan de la manera más informada. Hay efectos sísmicos en esta práctica industrial, de magnitud 2, por la inyección de agua residual en esta técnica».

Cuestionan los senadores

El senador Eduardo Londoño expresó su preocupación por las consecuencias ambientales y el futuro de la humanidad. «Es un problema ético con las futuras generaciones, no es sólo un problema económico. La Comisión de expertos no dio vía libre al fracking en Colombia, dio recomendaciones sobre los impactos y los posibles pilotos. No se conocen dónde están las aguas subterráneas y evidenció una falta de institucionalidad, que no se supera de un día para otro”.

A su turno, el senador Alejandro Corrales dijo que este informe debería conocerlo todo el país. «Quiero tocar el tema de autosuficiencia petrolera, de no tenerla habría un impacto en toda la sociedad. Así como el gas y su uso por las familias menos favorecidas. El tema no puede ser agua o petróleo, nadie va a escoger el petróleo, es desmitificar el debate para hacerlo sin apasionamientos».

Manifestó el congresista que «lo que debe priorizarse con esta práctica debe ser la compensación ambiental y que parte de esos ingresos vayan a la inversión en infraestructura económica, que genere empleo. Hacer el piloto fue la mejor recomendación que pudo dar la Comisión «.

Para la senadora Daira Galvis las prioridades de este gobierno son petróleo y gas, «porque es el sostén de ese presupuesto nacional y el Plan de Desarrollo. El tema del fracking es mucho más profundo. Hoy no tenemos todos los argumentos. No le hagamos bullying al fracking, miremos con seriedad un tema tan importante como este».

Para el senador Didier Lobo el haber escuchado a los expertos le da un parte de tranquilidad al tema. «Cuando yo llegué al Congreso decía No al fracking, luego me di cuenta de la polarización que le hace daño al país. Hoy reconozco los buenos debates que ha dado esta comisión en bien del país, el país necesita esos ingresos, pero trae consigo un sinnúmero de problemas».

Por su parte, el senador José David Name precisó que Colombia depende de los hidrocarburos. «Me preocupa que Ecopetrol tenga que salir al exterior a participar con otras empresas en exploraciones, eso no lo entiende nadie. Lo que yo he visto del fracking es que, si se hace bien ambientalmente, se debe aprovechar.»

Seguidamente afirmó el senador barranquillero que «tenemos que hablarle claro al país, si queremos ser dependientes de otros países. Con un dólar a $3.500 se acabaría la economía al tener que importar gas o petróleo. Yo apoyo el fracking «.

El senador Jorge Torres Victoria saludó el informe presentado por los expertos, pero ante el panorama sobre los efectos ambientales y económicos manifestó que no se debe minimizar los impactos del fracking en otros países. «Hay evidencias científicas que los efectos sobre los cuerpos hídricos son irreversibles. Que la práctica del fracking contamina tanto las aguas subterráneas como hídricas», advirtió el senador Torres. Agregó que si no se tienen en cuenta estas evidencias científicas, se está llevando al país a dar un mal paso.

Al culminar las intervenciones de los expertos, funcionarios y senadores, el presidente Carlos Felipe Mejía sostuvo que «aquí se ha actuado con total transparencia para poder avanzar en un tema tan importante, no solo medioambiental, sino por la importancia de la actividad minero energética para el país, como una gran fuente de recursos».