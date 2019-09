Profesionales en áreas de tecnología, los más apetecidos por las compañías en Colombia

La revolución tecnológica ha generado que las organizaciones concentren sus esfuerzos en ser cada vez más competitivas y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías que surgen y que suponen la implementación de sistemas más complejos y sofisticados, impactando la agilidad de los procesos a todo nivel de compañía y mejorando la experiencia de clientes, usuarios y colaboradores.

Page Consulting, firma que hace parte de PageGroup, ha encontrado que para este segundo semestre de 2019, tanto los mercados de tecnología de la comunicación e información como los de servicios están creciendo en términos de demanda de perfiles y están marcando la parada en inversión empresarial.

Según el estudio sobre tendencias del mercado laboral de la firma de reclutamiento Randstad, este año el 71% de las empresas invertirá más en automatización laboral y en herramientas tecnológicas en comparación con 2018, con lo que se busca potenciar la capacidad de los negocios, ganar eficiencia, productividad, flexibilidad e innovación. Esta investigación también destacó que el 61% de los encuestados, invertirá en capacitaciones en aspectos digitales.

El sector de Servicios, enfocado especialmente en servicios digitales, ha ganado protagonismo en los últimos años y se ha convertido en uno de los motores de crecimiento del país, por lo que se espera que este contribuya a dinamizar el mercado nacional.

De acuerdo con lo anterior, el IT as a Service (ITaaS) que se refiere a los servicios de tecnología por demanda, crece fuertemente dentro del escenario profesional del país y se está convirtiendo en una herramienta útil para las organizaciones, permitiéndoles acceder a servicios de tecnología flexibles y que no representan un gasto fijo para ejecutar un proyecto, ya que al finalizar el mismo el costo deja de existir.

Y es que en Colombia, con los niveles de acceso y respuesta que da Internet, las compañías se han visto en la necesidad de reclutar talentos que sean especializados en temas de tecnología y que tengan la capacidad de aportar desde su gestión a la evolución y crecimiento de la compañía.

Fabio Zapata, Executive Director de Page Consulting para Cono Sur, menciona que el IT as a service (ITaaS) no es nuevo en el mundo, pero ha ido aumentando su demanda no solo en Colombia sino en toda la región debido a la transformación digital y cultural.

“Todos los tipos de compañía requieren de este servicio ya que todas deben actualizarse con las últimas tendencias para seguir vigentes y no quedarse en el pasado. Los compradores más grandes son todas aquellas empresas que están atravesando o van a comenzar a vivir procesos de transformación digital o proceso de implementación de nuevas tecnologías” afirmó.

Los cargos más demandados

Page Consulting explica que en este mercado las posiciones que serán más demandadas son los Desarrolladores, Arquitectos, Líderes Técnicos, Consultores SAP, Gerentes de Proyectos y Células Ágiles. Perfiles que en su mayoría se caracterizan por sus conocimientos técnicos, específicos y robustos en sus áreas, con especial énfasis en innovación, marketing digital e inteligencia artificial. Para posiciones Senior, se necesitarán perfiles más completos, es decir, con experiencia adquirida por fuera del país en grandes compañías de IT, con conocimiento en Data Analitycs e Inteligencia de Negocio (BI) y con habilidades de liderazgo, desarrollo de equipos y responsabilidad estratégica, entre otros.