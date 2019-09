Crédito para el sector agropecuario creció 18,1% en los primeros siete meses del año

Loterias

Loterías del 3 de septiembre en Colombia:

Cruz Roja 7782 – Serie 090

Huila 2058 – Serie 003

DORADO

Mañana 5555 – Tarde 8641

CULONA:

Día 6118 – Noche 8792

ASTRO SOL

6226 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

0779 – Signo Sagitario

PIJAO:

0134

PAISITA:

Día 9249 – Noche 8781

CHONTICO:

Día 7604 – Noche 8122

CAFETERITO:

Tarde 9225 – Noche 2357

SINUANO:

Día 0186 – Noche 4042

CASH THREE:

Día 864 – Noche 473

PLAY FOUR:

Día 2384 – Noche 8208

SAMAN:

9733

CARIBEÑA:

Día 2815 – Noche 9885

WIN FOUR:

0813

EVENING:

4710

MOTILÓN:

Tarde 4570 – Noche 1415

LA FANTÁSTICA:

Día 1540 – Noche 5002

ANTIOQUEÑITA

Día 4103 – Tarde 8978