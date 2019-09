Anuel AA se alza con 7 nominaciones a los Latin American Music Awards 2019

Por primera vez, Anuel AA se alza como uno de los flamantes nominados a los Premios Latin American Music Awards, y lo hace en grande, liderando la lista de nominados con 7 categorías a su nombre.

La gala anual de Premios Latin American Music Awards en su quinta edición, premia a los mejores talentos de la música de Latinoamérica, El Caribe y el mundo. En esta oportunidad, la música de Anuel AA ha sido merecedora de 7 nominaciones, en una reñida «batalla de votos» que «peleará» junto a sus queridos colegas del género urbano, la noche del 17 de octubre desde el prestigioso Dolby Theatre en Hollywood, California.

El intérprete puertorriqueño ha sido nominado en las siguientes categorías:

– Artist of the Year

– Song of the Year

– Album of the Year «Real hasta la Muerte»

– Favorite Artist Male

– Favorite Artist Urban

– Favorite Album Urban «Real Hasta la Muerte»

– Favorite Song Urban «Ella Quiere Beber»

«A veces se me hace difícil pensar que hace poco más de un año yo vivía el momento más oscuro de mi vida, me siento incrédulo y al mismo tiempo agradecido con Dios y más que nada con mis fanáticos», afirma Anuel AA.

A PUNTO DE INCIAR SU NUEVO «WORLD TOUR»

La carrera artística del controversial intérprete no se detiene, ya que el mismo Anuel AA anunció a través de su red social Instagram a sus más de 17 millones de seguidores, las nuevas fechas de su gira de conciertos «EMMANUEL WORLD TOUR». La cual marcará su inicio en Estados Unidos el próximo 18 de octubre en la ciudad de San José, California, para luego partir a los estados de Texas, Illinois, Nueva York, Florida, entre otros.