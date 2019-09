Maluma fue nominado a cuatro Latin American Music Awards 2019 y al People’s Choice Award al Artista Latino del 2019.

Sus nominaciones al Latin AMA incluyen: Artista del Año; Canción Favorita Pop – «Amigos Con Derechos» con Reik; Canción Favorita Tropical – «Vivir Bailando» con Silvestre Dangond; Video Favorito – «La Respuesta» con Becky G.

La quinta entrega anual de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood, CA el jueves, 17 de octubre de 2019 a las 9pm/8c, y será precedido por la “Alfombra de Latin AMAs” a las 8pm/7c. Fans en Estados Unidos y Puerto Rico tienen hasta el 3 de octubre para votar por sus artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.com/vota y fans de todo el mundo pueden votar a través de Twitter que incluya el nombre y apellido del nominado, la categoría y el hashtag #LatinAMAs.

Los E! People’s Choice Awards premian lo mejor de la cultura pop según las votaciones del público y se llevarán a cabo el 10 de noviembre con transmisión en vivo en E!. Para votar por tus artistas favoritos visita: https://pca.eonline.com/

Esta semana Maluma regresa en concierto a Estados Unidos. Los boletos para la gira norteamericana del MALUMA 11:11 World Tour están disponibles a través de www.ticketmaster.com y www.axs.com (para algunas localidades), www.altitudetickets.com (Denver) y www.ticketpop.com (Puerto Rico).

Las fechas del MALUMA 11:11 World Tour por Estados Unidos y PuertoRico son:

viernes, 6 de sept. 2019 San Diego, CA Pechanga Arena (Valley View)

sábado, 7 de sept. 2019 Los Angeles, CA The Forum

domingo, 8 de sept. 2019 Los Angeles, CA The Forum

jueves, 12 de sept. 2019 Seattle, WA WAMU Theater

sábado, 14 de sept, 2019 Las Vegas, NV Mandalay Bay Events Center

domingo, 15 de sept. 2019 San Jose, CA SAP Center

jueves, 19 de sept. 2019 Laredo, TX Sames Auto Arena

sábado, 21 de sept. 2019 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

domingo, 22 de sept. 2019 El Paso, TX Don Haskins Center

jueves, 26 de sept, 2019 Edinburg-McAllen, TX Bert Ogden Arena

vienes, 27 de sept, 2019 Houston, TX Toyota Center

sábado, 28 de sept, 2019 San Antonio, TX AT&T Center

domingo, 29 de sept, 2019 Dallas, TX American Airlines Center

jueves, 3 de oct, 2019 Boston, MA Agganis Arena

viernes, 4 de oct, 2019 New York, NY Madison Square Garden

domingo, 6 de oct, 2019 Toronto, CAN CAA Centre

jueves, 10 de oct, 2019 Orlando, FL Amway Center

viernes, 11 de oct, 2019 Miami, FL AmericanAirlines Arena

domingo, 13 de oct, 2019 Washington DC EagleBank Arena

viernes, 18 de oct, 2019 Chicago, IL Allstate Arena

domingo, 20 de oct, 2019 Denver, CO Pepsi Center

sábado, 9 de nov, 2019 San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico

Acerca de MALUMA:

Con tan sólo veinticinco años de edad, Juan Luis Londoño, mejor conocido por su nombre artístico Maluma (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. Ganador del Latin Grammy 2018 al Album Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 45.7 millones de seguidores en Instagram. Esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter, y 22 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 rompió records con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Angeles) entre otros.

Desde firmar con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado tres álbumes que han debutado en el #1 del listado Latin Albums de Billboard: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) y 11:11 (2019). Maluma es el artista más joven en obtener simultáneamente #1 y #2 en el listado «Latin Airplay» de Billboard («Sin Contrato» y «Chantaje») y solamente el sexto en logarlo. Hasta la fecha, Maluma tiene trece éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.