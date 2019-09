Respuesta contundente a los narcoterroristas que se ocultan en Venezuela, anuncia Duque

–Un llamado a las instituciones del Estado para responder, con contundencia, a la cuadrilla de narcoterroristas que se han querido burlar de las leyes y la justicia del país y se refugia en Venezuela, hizo este miércoles el presidente Iván Duque al intervenir en el Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Santa Marta.

“Aquí no se trata del resurgimiento de ninguna nueva guerrilla; aquí no se trata del nacimiento de ningún movimiento bolivariano; ahí lo que hay es un grupo de delincuentes que han querido burlarse de las leyes de este país, y no lo vamos a permitir”, afirmó el jefe del Estado en referencia a los cabecillas desertores de las Farc alia Iván Márquez, «el paisa», Romaña y Jesús Santrich.

“Hoy estamos más unidos que nunca, institucionalmente, para derrotarlos” y “por eso, es tan importante que en los próximos días sigamos dando los pasos para que, con contundencia, se les responda a los criminales”, puntualizó.

Entre estos pasos, el Jefe de Estado destacó que la Fiscalía General de la Nación debe proceder, como ya lo ha hecho, con las órdenes de captura y el acompañamiento a la solicitud de las circulares rojas de Interpol.

Indicó que hay que avanzar con la suspensión y la debida pérdida investidura de quienes han tratado de presentarse como aforados, pero que lo que han mantenido es su voluntad de continuar en la criminalidad.

En este sentido, el Mandatario agradeció a la Presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, por haber recibido la solicitud del Gobierno Nacional para que, prontamente, esta institución “les quite las condiciones de aforados a esos delincuentes, que también han pretendido pisotear la democracia en nuestro país”.

Así mismo, dijo que se espera que en los próximos días el Partido Farc expulse a estos criminales. “No basta con considerar que se fueron; deben ser expulsados. Y deben ser expulsados porque la voluntad de paz que ellos han tenido no se equipara, de ninguna manera, con la que ahora otros pretenden burlarse de nuestro país”, dijo.

De otra parte, el Presidente Duque reiteró que su Gobierno seguirá adelante con las denuncias internacionales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque “esta cuadrilla de narcotraficantes ha sido auspiciada, patrocinada, financiada y protegida por la dictadura de Nicolás Maduro”.

Sostuvo que, claramente, esta es una conducta violatoria de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitida en septiembre de 2001.

Recordó que a raíz de la captura de alias ‘Santrich’, otro de los criminales conocido como alias ‘Iván Márquez’ salió a “buscar culpables, con falsas ideologías, para ellos justificar su causa criminal”.

Al respecto, explicó que lo ocurrido es que, al verse descubiertos, estos criminales “salieron a esconderse y a buscar refugio donde estaban sus socios en la criminalidad, en Venezuela”.

“Que ahora no pretendan echarles culpas a las Cortes, al sistema, al Gobierno y a las normas, de su conducta criminal. Hoy han quedado desvestidos ante los ojos del mundo. Y esa es otra razón suficiente para seguirlos enfrentando con toda la determinación”, concluyó el Presidente Duque.