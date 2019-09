Selección Colombia recibió visita de 250 niños en entrenamiento en Miami

Loterias

Loterías del 4 de septiembre en Colombia:

Baloto 02 11 18 23 43 14

Revancha 02 07 16 26 41 02

Meta 3850 – Serie 036

Manizales 8313 – Serie 004

Valle 2414 – Serie 137

DORADO

Mañana 0426 – Tarde 5662

CULONA:

Día 5830 – Noche 3016

ASTRO SOL

7952 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

5722 – Signo Tauro

PIJAO:

5204

PAISITA:

Día 7267 – Noche 7866

CHONTICO:

Día 0670 – Noche 3274

CAFETERITO:

Tarde 9445 – Noche 0552

SINUANO:

Día 8859 – Noche 3382

CASH THREE:

Día 744 – Noche 796

PLAY FOUR:

Día 3340 – Noche 3717

SAMAN:

9490

CARIBEÑA:

Día 1467 – Noche 6070

WIN FOUR:

2193

EVENING:

8902

MOTILÓN:

Tarde 0949 – Noche 3322

LA FANTÁSTICA:

Día 8588 – Noche 3102

ANTIOQUEÑITA

Día 5359 – Tarde 9957