Tips de viaje: recomendaciones para conseguir un mejor asiento en el avión

Tu próximo viaje se aproxima y anhelas con viajar más cómodo, en primera o en la ubicación que tú prefieras, obtener un asiento gratis en una clase preferencial o más alta no siempre es posible, pero desde KAYAK han decidido compartir algunos consejos y tips para que lo logres. Depende de diversos factores como la aerolínea, el día y el humor de la tripulación, pero siempre vale la pena intentarlo.

Lee estos tips para hacerte de una mejora en tu próximo vuelo y comienza tu próxima aventura, planifica tu próximo viaje a través de KAYAK. ¿No sabes a dónde volar? Utiliza la herramienta Explore de este motor de búsquedas y define a donde ir según tu presupuesto, no hay excusas para volver a viajar.

1. Invierte en un tiquete ligeramente más costoso

Nada tiene de malo reservar un tiquete en la clase económica, pero ten en cuenta que las probabilidades de recibir un ascenso de clase son menores en comparación con alguien que compró un asiento en la clase económica premium o la que le sigue a la tarifa básica de la aerolínea en la cual te encuentras reservando. Es mucho más probable que las aerolíneas le ofrezcan un mejor lugar a alguien que invirtió un poco más en su tiquete. Es más fácil pasar de la clase económica premium a la ejecutiva que de la clase económica a la ejecutiva.

2. Millas de viajero: ser fiel trae sus recompensas

Si eres un viajero frecuente es probable que ya seas miembro de uno o varios programas de lealtad, los cuales te permiten recolectar puntos o millas. Al contar con cierta cantidad de puntos puedes intercambiarlos por un boleto en la clase de tu preferencia o usarlos para cambiar un asiento ya comprado por uno en otra clase.

Para sacarle más provecho a tus programas de lealtad y así recolectar más puntos, es necesario intentar volar con la misma aerolínea o el mismo grupo de aerolíneas afiliadas con el fin de hacerte de una cantidad utilizable de puntos. De esta manera optimizarás tus viajes y no tendrás las millas desperdigadas por distintas compañías.

3. Compra un mejor asiento

Hablando de programas de lealtad, si no tienes suficientes puntos para la mejora, muchas aerolíneas te ofrecen la opción de comprar puntos adicionales, los cuales pueden utilizarse para mejorar tu asiento. Digamos que cuentas con un boleto en clase económica pero no soportas la idea de otro vuelo sin un poco más de espacio para tus piernas, pues simplemente compra los puntos adicionales necesarios para pasar de la clase económica a la económica premium o a la cabina de tu preferencia.

4. Llega con tiempo al aeropuerto: al que madruga…

En lugar de esperar hasta el último minuto, dirígete al aeropuerto con un margen amplio de tiempo, las probabilidades de recibir un ascenso son más altas. Las aerolíneas a menudo tienen una ‘lista de espera’ para las mejoras según la hora de check-in de los pasajeros. Entre más temprano llegues, más arriba estará tu nombre en la lista. Si haces el check-in online es incluso mejor. Si la fortuna está de tu lado y el personal de la aerolínea sabe que tu vuelo estará casi lleno, es posible que decidan pasar a algunos pasajeros a una clase mejorada -en especial quienes se registraron primero- para asegurarse de que haya suficiente espacio para todos los viajeros de la clase económica.

5. Ofrece tu asiento voluntariamente

Ofrecer tu asiento no sólo genera buen karma, también puede traerte ese asiento en clase ejecutiva que añoras secretamente. A veces, si un vuelo está sobrevendido, el personal de la aerolínea buscará pasajeros dispuestos a ser asignados a otro vuelo. Si cuentas con flexibilidad en tus horarios y no es imperante llegar a tu destino a una hora exacta, hazle saber al personal que estás dispuesto a ofrecer tu lugar. Existe la posibilidad de que el personal decida pasarte a un mejor asiento como recompensa por tu actitud flexible y servicial. Esto no es una garantía, pero uno nunca sabe…