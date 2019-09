Asus presentó el ROG Phone II Ultimate Edition

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado la versión gama alta del ROG Phone II y las nuevas pantallas de 300 Hz en varias notebooks gamers Strix y Zephyrus en IFA Berlín 2019, ofreciendo una visión general del futuro de los e-sports y juegos hardcore.

Estas innovadoras pantallas califican como las más rápidas del mundo; el primer dispositivo ROG que se lanzará con la pantalla ultrarrápida será la Zephyrus S GX701, durante el cuarto trimestre, seguido de varios portátiles ROG el año siguiente.

El siguiente nivel del teléfono gamer

La nueva versión del ROG Phone II, con un nuevo diseño de color, presenta el discreto color negro mate brindándole al teléfono una personalidad única, con el patrón distintivo estampado en la cubierta posterior. La especificación de hardware se actualiza a 1TB UFS 3.0 ROM con una velocidad de descarga 4G LTE Cat 20 más rápida de hasta 2Gbps. Proporciona una personalidad más fuerte con un rendimiento de almacenamiento potente, ofreciendo a los usuarios la mejor integración de diseño y tecnología.

La versión Ultimate Edition también presenta el Snapdragon™ 855 Plus, el más rápido del mundo. También cuenta con la primera pantalla AMOLED de 120Hz/1ms del mundo y el Delta-E de menos de 1 color con una precisión de color que ofrece juegos fluidos y sin desenfoque. Adicionalmente, ofrece la primera latencia táctil de 49ms del mundo para una respuesta instantánea y una ventaja competitiva. Su batería monstruosa de 6000 mAh y el innovador diseño de carga lateral, combinados con un adaptador de corriente ROG HyperCharge de 30W, proporcionan un juego ininterrumpido con una carga directa segura y ultrarrápida. Por último, tiene un diseño único que incorpora el AirTrigger II, la tecnología de vibración envolvente dual y potentes altavoces estéreo frontales.

Pantallas líderes del sector

El foco de ROG no solo se centra en ofrecer dispositivos gamers más rápidos, sino también en traducir esa velocidad a través de una experiencia más receptiva e inmersiva. Mediante la adopción agresiva de pantallas de ordenador portátil de alta calidad, ROG ofrece a los jugadores la oportunidad de ver más cuadros por segundo para un juego que se siente más suave, especialmente en los títulos de e-sports de ritmo rápido, e incluso ofrece una ventaja competitiva sobre sus oponentes.

ROG fue el primero en ofrecer altas tasas de actualización a los portátiles para juegos en 2016 con el G752VS, cuyo panel de nivel IPS de 120 Hz produjo excelentes colores y ángulos de visión a pesar de duplicar la frecuencia de las pantallas convencionales.El G752VS encendió la carrera de alta velocidad de actualización en toda la industria y estableció un nuevo estándar para las máquinas gamers de alta calidad.

Luego de un proyecto con el gigante químico Merck, el resultado fue el desarrollo de una nueva estructura de cristal líquido capaz de empujar velocidades aún más altas. Ese trabajo permitió a ROG introducir los primeros portátiles gamers de 144 Hz al año siguiente, con el reemplazo original del G703 y el Strix GL503VS SCAR Edition con mayor portabilidad.

Mientras que las frecuencias de actualización más rápidas hacen que el juego tenga un look and feel más suave, las transiciones de píxeles más rápidas reducen la borrosidad de los objetos que se mueven rápidamente y los movimientos de barrido para producir una imagen más clara que ayuda a los jugadores a seguir los objetivos y a mantener la inmersión. El panel de 144 Hz redujo el tiempo de respuesta de los píxeles de gris a gris a sólo 7 ms, una reducción x4 en comparación con las alternativas contemporáneas. El Overdrive llevó los píxeles aún más lejos en 2018, cuando ROG volvió a liderar la industria, no sólo reduciendo el tiempo de respuesta a 3 ms, sino también logrando que esa velocidad esté disponible en una familia completa de portátiles gamers basadas en los procesadores Coffee Lake de Intel.

En el Consumer Electronics Show (CES) de este año, ROG anticipó el futuro mediante la demostración de un panel de 240 Hz de última generación dentro del Strix SCAR II. Pocos meses después, ROG se convirtió en el primero en desplegar la pantalla de última generación, desplegándola en una línea diversa que incluía Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix SCAR III G531 y Strix Hero III G531. Los modelos de 15,6 pulgadas fueron seguidos rápidamente por la primera implementación de 17,3 pulgadas en el Strix SCAR III G731 introducido en el Computex 2019.

Para los profesionales de e-sports y otros jugadores competitivos, cada fotograma es importante, y la jugabilidad más sedosa que ofrecen las tasas de actualización más altas mejora a su vez la experiencia visual de los juegos AAA. Con esto en mente, ROG sigue buscando frecuencias más rápidas, abriendo nuevos caminos con nuevas pantallas de 300 Hz. Los próximos lanzamientos incluyen una versión de la Zephyrus S GX701 que se lanzará en el cuarto trimestre de este año.

Velocidad sin precedentes

Elevar la frecuencia de actualización a 300Hz representa un aumento del 25% sobre el estándar actual para torneos e-sports de alto nivel. A esa velocidad, la pantalla puede dibujar 5 veces más cuadros que los paneles de 60 Hz que se encuentran en una notebook convencional. Junto con una GPU que produce suficientes cuadros por segundo para mantener el ritmo, la pantalla más rápida hace que el juego sea más suave que nunca.

Las frecuencias más altas también pueden mejorar la experiencia cuando la frecuencia de refresco es fija y el FPS cae por debajo del máximo. El retraso entre los ciclos de actualización es menor, lo que permite que la pantalla responda en forma más rápida a los cuadros nuevos producidos por la GPU. Cuando el sistema está ejecutando Vsync para eliminar el desgarro visual, la frecuencia más alta mitiga el tartamudeo visible que puede ocurrir cuando la pantalla se ve forzada a esperar hasta el siguiente ciclo para mostrar un nuevo fotograma. A 300 Hz, está listo para dibujar un nuevo cuadro cada 3,3 ms, que coincide con el tiempo de respuesta de 3 ms de los píxeles.

Logrando un rendimiento versátil

Las demostraciones del panel de la ROG IFA muestran la misma tecnología en múltiples segmentos y tamaños. Las computadoras portátiles prototipo que se mostrarán en IFA incluyen los sabores de 15 y 17 pulgadas del Strix SCAR III. Estas máquinas de tamaño medio accionan los paneles ultrarrápidos con las potentes GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 reforzadas por ROG Boost. El sistema Intelligent Cooling es lo suficientemente eficaz como para que la GPU pueda alcanzar los 1540 MHz a 115 W en el modo Turbo, que técnicamente es el overclocking de fábrica.

Mientras que la serie Strix pone altas tasas de actualización en su elemento, la familia Zephyrus ultra delgada trae la misma tecnología a los portátiles para juegos de alta calidad que difuminan la línea entre el trabajo y el juego. También se exhiben nuevos paneles de 300 Hz en el interior de la Zephyrus S GX502 de 15 pulgadas y Zephyrus S GX701 de 17 pulgadas. Ambos modelos normalmente equilibran las prioridades con el exclusivo GPU Switch de ROG, que puede variar entre el modo G-SYNC™ para un juego más fluido y el modo Optimus para una mayor duración de la batería. Las pantallas de los portátiles Zephyrus S de producción también se calibran en fábrica para cumplir con los requisitos de PANTONE® Validation, lo que proporciona a los creadores la precisión de color que necesitan para trabajar sin sacrificar la velocidad deseada para los juegos.

La refrigeración de los portátiles ultraplanos es un gran reto, por lo que el sistema ROG Active Aerodynamic System abre un orificio oculto cuando se levanta la tapa, lo que permite que entre más aire frío en el sistema. El flujo de aire mejorado permite un rendimiento excepcional que ayuda a aprovechar la tasa de refresco ultra alta. A pesar de tener un chasis mucho más delgado y ligero, Zephyrus S GX502 incorpora una GPU GeForce RTX 2070 con los mismos relojes ROG Boost y la misma potencia que el Strix. Zephyrus S GX701 lleva el rendimiento al siguiente nivel con una GPU GeForce RTX 2080 con un reloj de hasta 1230 MHz y 100 W en modo Turbo, superando las especificaciones de sistemas igualmente delgados.

Más allá de las frecuencias más rápidas:

Los portátiles para juegos de 300 Hz que se exhiben en IFA se centran en frecuencias de actualización más altas y representan una parte de los mayores esfuerzos que ROG está realizando para ampliar el liderazgo del panel. En el Computex 2019, ROG combinó alta resolución y alta velocidad en una pantalla portátil UHD de 4K que funcionaba a 120Hz. Mientras que este panel está destinado a futuros dispositivos, la innovador placa madre ROG está disponible con una pantalla UHD de 4K de amplio espectro que cubre toda la gama de colores Adobe RGB.

Las ediciones especiales de Zephyrus S GX531 y GX701 son los primeros portátiles para juegos disponibles con HDR. Estos modelos combinan altas tasas de actualización con la certificación VESA DisplayHDR 400. Sus paneles de alto rango dinámico pueden producir más de mil millones de colores, y utilizan atenuación de retroiluminación local para proporcionar un profundo contraste. Este hardware de visualización está tan cerca de la vanguardia que el soporte de software se complica un poco por la falta de una API común para HDR, una inevitable consecuencia de estar tan por delante del juego.

ROG tiene una amplia gama de opciones de visualización para adaptarse a una amplia gama de usuarios, desde los jugadores hardcore que quieren estar a la vanguardia del rendimiento hasta los creadores y usuarios avanzados que van más allá de los juegos.

Definir el camino de las notebooks gamers

La próxima generación de pantallas de juego de alta calidad se presentará en el stand de ROG en IFA Berlín del 6 al 11 de septiembre. Las demostraciones ultrarrápidas de la tecnología de 300 Hz se encontrarán en el pabellón 12/110 de la Berlin ExpoCenter City-Messe Berlin.