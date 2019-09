Segundo ciclo de ‘Diálogo de Ministros con Patricia Pardo’ inicia este domingo con MinTIC

Este domingo 8 de septiembre, a las 7 de la noche por el Canal Institucional, continúa la serie ‘Diálogo de los Ministros con Patricia Pardo’, un espacio en el que los integrantes del gabinete del Presidente Iván Duque le cuentan a la periodista y al país sus principales logros, en medio de anécdotas y detalles desconocidos de su gestión, al cumplirse el primer año de Gobierno.

El segundo ciclo de conversaciones empieza con la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, quien explicará sus principales desafíos al frente de esa cartera, particularmente el de llevar más conectividad al país y cerrar las brechas sociales.

‘La conectividad es una herramienta de Equidad como posiblemente pocas otras”, dice la Ministra Constaín durante su charla con la comunicadora.

“Estar conectados quiere decir que uno puede estar de una forma presente en cualquier lugar del mundo. Entonces, si está conectado, puede estar al frente de cualquier profesor de programación o de inteligencia artificial, desde su casa o en la mitad del campo o en la ciudad. Es Equidad porque nos da a todos las mismas oportunidades”, expresa la Ministra de las TIC.

También se refiere a la Ley de Modernización de las TIC, uno de los logros del Gobierno del Presidente Duque, y a los beneficios que esta traerá al país en términos de mayores oportunidades y más inversión en el sector.

Generación E, una de las banderas de MinEducación

El lunes 9 de septiembre, a las 9 de la noche, el turno será para la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien contará detalles sobre aspectos de su gestión, como el acuerdo logrado con los estudiantes y profesores para la educación superior pública alcanzado en diciembre de 2018.

También hablará sobre Generación E, el nuevo programa de excelencia y acceso a la educación superior que beneficiará a más de 336.000 estudiantes de todas las regiones del país en el cuatrienio.

“Son más de 80.000 beneficiarios este año, y 900 municipios donde también ya hay beneficiarios de este programa”, afirmó la Ministra.

El impulso a la Economía Naranja

El diálogo con la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, será el jueves 12 de septiembre a las 9 de la noche. Allí explicará en detalle el trabajo que realiza liderando el impulso y desarrollo a las industrias creativas y culturales del país, pilares fundamentales de la llamada Economía Naranja.

“La cultura debe estar en el centro de la agenda del Gobierno”, recalca la Ministra Vásquez durante la entrevista, y recuerda que esa premisa está claramente desarrollada en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.

Paz con Legalidad

El Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tendrá su espacio el viernes 13 de septiembre a las 9 de la noche. Allí explicará los principales puntos de la Política de Paz con Legalidad del Gobierno Nacional, los avances en la implementación de los acuerdos, los desafíos en materia de reincorporación exitosa de los excombatientes y la labor en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza.

“Asegurar que dentro de 10 años, allá (en esos municipios) no exista violencia, que existan las condiciones para que se dé el desarrollo, no solamente implica paz para esas zonas, sino asegurar que Colombia no vuelva a tener una violencia como la que tuvo”, explica el Consejero.

Un Gobierno en las regiones para las regiones

El domingo 15 de septiembre, a las 7 de la noche, se emitirá el último programa de este especial de televisión, con la Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, quien explicará su labor al frente de los talleres Construyendo País, liderados, cada semana, por el propio Presidente Duque desde distintas ciudades y municipios del territorio nacional.

Durante este primer año de Gobierno, el Taller Construyendo País ya dio la vuelta a Colombia y continúa llegando a otros lugares para conocer las preocupaciones de los colombianos en los territorios y gestionar soluciones que mejoren su calidad de vida.

“Trabajar porque todos los compromisos adquiridos en los Talleres se cumplan a cabalidad. Esa es la responsabilidad que tenemos en la Consejería”, afirma Abudinen.

El primer ciclo de estos especiales se emitió entre el 1° y el 6 de septiembre, con las entrevistas a los ministros de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; Agricultura, Andrés Valencia; Salud, Juan Pablo Uribe, y Vivienda, Jonathan Malagón.

Además del Canal Institucional, cada uno de los episodios de la serie ‘Diálogo de los Ministros con Patricia Pardo’ también se podrán ver a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, acompañados con los hashtags: #mineducaciónenrtvc, #minculturaenrtvc, #estabilizaciónenrtvc, #regionesenrtvc

Así mismo, los podrá escuchar por la Radio Nacional de Colombia, en los horarios: domingo 8 de septiembre a las 7:00 p.m., lunes 9 de septiembre a las 3:00 p.m., miércoles 11 de septiembre a las 3:30 p.m., jueves 12 de septiembre a las 3:00 p.m. y domingo 15 de septiembre a las 7:00 p.m.