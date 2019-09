DERECHOS HUMANOS Y RELIGIOSIDAD

Por: Carlos Fradique-Méndez

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (245)

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos, los que corresponden a las personas por el solo hecho de existir, han tenido diferentes versiones al paso de los acontecimientos.

El rey Hamurabi vivió en el siglo XVIII antes de Cristo y ya se registraban códigos escritos en piedra.

Elementales pero para la época completos. Todos inspirados en dioses.

Moisés vivió en el siglo XIII antes de cristo. Y también escribió o transcribió un código mínimo de diez preceptos.

Por ser simples y universales podemos decir que son como las primeras declaraciones de derechos humanos.

Están vigentes y podemos aplicarlos conforme a los tiempos actuales. Son impersonales e intemporales y en eso están su sabiduría y solidez.

Moisés no vivió lejos del reino de Hamurabi y además el código de este Rey se enseñó en Grecia y Roma Antiguas.

Hay elementos comunes entre las diferentes legislaciones teocráticas de la antigüedad. El Judaísmo, el Islamismo, el Budismo, el Cristianismo no católico, el Cristianismo católico, el Zoroastrismo.

Tienen elementos comunes en cuanto al respeto a la vida, el apego a la verdad, el rechazo al robo, el aprecio por la familia y todo orientado por las enseñanzas de su Dios, que cada religión considera que es el verdadero.

DERECHOS HUMANOS Y CRISTIANISMO

Con los mandamientos del Cristianismo en general, se pueden relacionar los siguientes derechos humanos, que son más bien DEBERES HUMANOS:

Lo tomo de una versión del Éxodo 20:2-17

1) No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Es el apego a la verdad, el no mentir, el ser honestos, el ser respetuosos de las conductas de los demás, bajo el supuesto de que se ajustan a la ley justa, y de sus consecuencias.

2) Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Es el respeto a la familia. El marido respeta a la mujer, la mujer respeta al marido, los padres respetan a los hijos y los hijos respetan a sus padres.

3) No matarás. Es el más importante de todos los derechos humanos. Debemos respetar la vida en todas sus formas y no habrá homicidios físicos, ni mentales, ni espirituales, ni afectivos, ni habrá lesiones físicas, ni mentales.

4) No robarás. Es el respeto a la propiedad pública y privada. Robar no es solo quitarle al otro, sino también no darle lo que le corresponde. Retener lo que es de otro, lo que le corresponde a otro es una forma de robar. No pagar un salario justo es una forma de robar y de ofender la dignidad de las personas.

5) No codiciarás la casa de tu prójimo, se traduce en no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni al marido de tu prójima, ni a sus bienes, ni lo que no te pertenece. Esto no significa apostarle a vivir siempre pobre o sin recursos. Es entender y aplicar el sabio refrán que enseña: Lo que no es mío, es de otro y debo ayudar a encontrar al dueño.

DIEZ DERECHOS HUMANOS MUY IMPORTANTES

Hagamos hincapié en los siguientes DIEZ derechos humanos

1. El más sagrado es LA VIDA. Desde antes de la concepción. Supone en términos amplios no dañar, no lesionar la vida física, psíquica, afectiva, moral, espiritual.

2. LA IGUALDAD que se realiza en términos justos, reconociendo las diferencias. Igualdad no es identidad. En cualquier forma que se realice la igualdad se debe garantizar que todas las personas deben gozar de los derechos fundamentales básicos para tener una vida digna.

3. El BUEN TRATO, que supone ausencia total de torturas o actos semejantes. Especialmente contra la misma persona y en la familia. Es recordar que toda forma de violencia en la familia destruye su unidad y su armonía.

4. El DEBIDO PROCESO, que debe garantizar juicios justos para todas decisiones y recompensar a las personas. El debido proceso en la familia, observado por todas las autoridades. No arbitrario

5. El VOTO, pero el voto libre, sin corrupción electoral. En Colombia el proceso electoral está hecho a la medida de la corrupción. Hay que cambiar la forma de elegir a los Gobernadores y alcaldes.

6. EDUCACIÓN y que sea de buena calidad. No podemos seguir graduando bachilleres que no saben leer ni escribir.

7. TRABAJO digno y decente y que haya opciones de pluralidad para todos. No podemos seguir criando niños perezosos que le tengan fastidio al trabajo, porque hay voces que predican que los niños y niñas, o sea los menores de 18 años, no deben trabajar.

8. SALARIO JUSTO que sea el suficiente para tener calidad de vida. La sociedad y el Estado deben apoyar la garantía de los derechos tales como la educación y la salud.

9. FUNDAR UNA FAMILIA bajo parámetros de responsabilidad y libertad. Dos hijos pueden ser suficientes; tres pueden ser demasiados. Y cero progenitura en y por adolescentes.

10. LA PROPIEDAD. Tema controversial. No es justo que el 85% o 90% de los bienes esté en manos de solo el 5% de familias. Y que por lo menos el 50% de las familias esté bajo la línea de pobreza.

ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA FAMILIA

Si garantizamos los derechos humanos en la familia, de contera los estamos garantizando en la sociedad porque el ejemplo cunde. Comencemos con el lenguaje decente, el buen trato, la solidaridad y progenitura responsable. Hagamos el seguimiento y en tres meses DÍA SIN CELOS, NI DESPECHO veremos efectos muy positivos.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 9 al 17 de septiembre de 2019

