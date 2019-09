Recompensa de $30 millones por asesinos del candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia, Orley García

–El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó el ofrecimiento de una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita capturar al o los responsables del asesinato del candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García.

«No vamos a permitir que este caso quede en la impunidad», notificó el mandatario antioqueño luego de realizar una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral del departamento.

Pérez Gutiérrez indicó que Antioquia pide con urgencia mayor pie de fuerza de la Policia Nacional y del Ejército en las zonas con mayor incidencia de las bandas criminales, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y candidatos que participarán en las próximas elecciones.

El Comité Extraordinario de seguimiento electoral departamental se realizó con la presencia de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y representantes del Consejo Nacional Electooral, la Procuraduría, la Fiscalía, el ministerio de Defensa y organismos de seguridad del Estado.

Sobre el asesinato del candidato a la alcaldía del municipio de Toledo, Orley García, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez expresó que todo indica que al parecer el crimen no proviene de un grupo organizado sino de un particular y al efecto, ofreció una recompensa para que no quede en la impunidad y así se oxigene el proceso electoral.

El mandatario pidió a las autoridades que avancen cuanto antes en esta investigación y den con el paradero del responsable.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo también que al parecer estos hechos son cometidos por una persona en particular y agregó que en todo el país hay unos 450 casos de candidatos amenazados y que para el caso concreto del municipio antioqueño de Bello se tomarán medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Afirmó que Antioquia es uno de los departamentos en grave riesgo electoral y que por lo tanto se lleva toda la información entregada por los partidos políticos y las autoridades, para proceder en conformidad a las necesidades.