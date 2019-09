Senado aplaza debate de control al Gobierno Nacional por violencia política

Por temas de agenda legislativa durante esta semana, la mesa directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado de la República decidió aplazar el debate de control político ‘Alto a la violencia en Colombia’, citado por el senador Mauricio Gómez Amín, para tratar el tema de la seguridad de los candidatos en el proceso electoral de 2019. Se espera que la COT reprograme la fecha del encuentro para la próxima semana.

El congresista del Partido Liberal asegura que existe todo el compromiso de su parte para cumplir con la citación que le hizo al Gobierno nacional y a otras entidades.

“Hemos venido hablando con la Defensoría del Pueblo, con la Misión de Observación Electoral, MOE, y con distintas regiones del país, socializando el debate que promueve el liberalismo en la COT. Este espacio busca darle garantías a cada partido político para que puedan ejercer su ejercicio democrático el 27 de octubre”, expresó Gómez.

Las elecciones regionales, importantes por ser el segundo certamen luego de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, presentan un preocupante incremento de candidatos a los cargos públicos que esta comprende.

La Defensoría del Pueblo ha generado advertencia para 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas. Por esto, fueron citados la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el defensor del Pueblo, Carlos Negret y el director de la Unidad de Protección, Pablo Elías González.

Así mismo, se invitó a la Procuraduría General de la Nación y a la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Al respecto el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó el ofrecimiento de una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita capturar al o los responsables del asesinato del candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García.

«No vamos a permitir que este caso quede en la impunidad», notificó el mandatario antioqueño luego de realizar una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral del departamento.

Pérez Gutiérrez indicó que Antioquia pide con urgencia mayor pie de fuerza de la Policia Nacional y del Ejército en las zonas con mayor incidencia de las bandas criminales, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y candidatos que participarán en las próximas elecciones.

El Comité Extraordinario de seguimiento electoral departamental se realizó con la presencia de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y representantes del Consejo Nacional Electooral, la Procuraduría, la Fiscalía, el ministerio de Defensa y organismos de seguridad del Estado.

Sobre el asesinato del candidato a la alcaldía del municipio de Toledo, Orley García, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez expresó que todo indica que al parecer el crimen no proviene de un grupo organizado sino de un particular y al efecto, ofreció una recompensa para que no quede en la impunidad y así se oxigene el proceso electoral.

El mandatario pidió a las autoridades que avancen cuanto antes en esta investigación y den con el paradero del responsable.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo también que al parecer estos hechos son cometidos por una persona en particular y agregó que en todo el país hay unos 450 casos de candidatos amenazados y que para el caso concreto del municipio antioqueño de Bello se tomarán medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección.