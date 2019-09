La singular forma de la ONU para llamar la atención sobre incontenible ola de asesinatos de niños en zonas de conflicto

–Para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la devastadora escala de muertes de niños y niñas en zonas de conflicto, la ONU, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, creó una especie de cementerio en su sede de Nuevda York en el que las lápidas son las mochilas o bolsos escolares.

En total se utilizaron tres mil setencientos cincuenta y ocho mochilas escolares para montar este escenario, con el cual la Organización de Naciones Unidas pide una mayor protección de los niños que viven en zonas de conflicto.

Los bolsos escolares, los mismos que tradicionalmente reparte o dona la UNICEF, se ubicaron en filas que recuerdan a un cementerio. Cada uno de ellos, representa «una pérdida sin sentido de una vida joven en conflicto».

La instalación es un mensaje para los líderes mundiales cuando los niños de muchas partes del mundo regresen a la escuela, y solo unos días antes de la Asamblea General anual de las Naciones Unidas.

Una vez que se desmonte la instalación, las mochilas continuarán su viaje para apoyar la educación de los niños.

«Las mochilas de UNICEF siempre han sido un símbolo de esperanza y posibilidad de infancia», dijo la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Henrietta Fore.

“En sólo dos semanas, los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU celebrarán el 30 º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta instalación debería recordarles lo que está en juego «, añadió.

Según el Informe Anual del Secretario General de 2019 sobre niños y conflictos armados , más de 12,000 niños fueron asesinados o mutilados en zonas de conflicto el año pasado, el número más alto desde que las Naciones Unidas comenzaron a monitorear y denunciar esta grave violación.

Estos son solo incidentes verificados: es probable que los números reales sean mucho más altos. UNICEF estima que en una cuarta parte de estos incidentes, los niños perdieron la vida.

En los conflictos en curso en Afganistán, la República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y muchos más, los niños pagan el precio más alto de la guerra.

El uso continuo y extendido de armas explosivas como ataques aéreos, minas terrestres, morteros, artefactos explosivos improvisados, ataques con cohetes, municiones en racimo, bombardeos de artillería causa la gran mayoría de las víctimas infantiles en conflictos armados.

«A medida que muchos niños regresan a la escuela esta semana, estamos llamando la atención sobre los miles de niños asesinados en zonas de conflicto y cuya trágica pérdida se sentirá para siempre en sus hogares, aulas y comunidades de todo el mundo», dijo Fore. «Los logros notables logrados para los niños en los últimos 30 años muestran claramente lo que podemos hacer si aprovechamos la voluntad política para poner a los niños primero».

3,758 school backpacks laid at the #UNGA show the scale of child deaths in conflict. Each one represents the senseless loss of a young life – but also the hope and possibility of education.

World leaders must act now to #ENDviolence and protect #ChildrenUnderAttack. pic.twitter.com/fnW02aPu38

— UNICEF (@UNICEF) September 8, 2019