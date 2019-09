Messi ocupa el primer puesto en el top 100 de EA SPORTS FIFA 20

La espera ha terminado y la especulación llega a su fin, el día de hoy se han revelado los ratings para los mejores 100 jugadores, con el primer puesto ocupado por Lionel Messi.

Los 10 mejores jugadores en el ranking incluyen a muchos de los grandes futbolistas a nivel global:

Lionel Messi, FC Barcelona 94

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio 93

Neymar Jr., PSG 92

Eden Hazard, Real Madrid 91

Kevin De Bruyne, Manchester City 91

Jan Oblak, Atlético de Madrid 91

Virgil van Dijk, Liverpool 90

Mohamed Salah, Liverpool 90

Luka Modric, Real Madrid 90

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona 90

Para ver el ranking completo de EA SPORTS FIFA 20 y saber quién más ocupa los primeros lugares, consulta el siguiente enlace https://www.ea.com/games/fifa/fifa-20/ratings/fifa-20-player-ratings-top-100.

Descarga y salta al terreo de juego con la demo de EA SPORTS FIFA 20 a partir de mañana (10 de septiembre) para probar VOLTA Football y el modo 11v11.

Adicionalmente, sigue a @EASPORTSFIFA para aun más revelaciones sobre los jugadores mejor calificados, incluyendo Mayor Mejora, Estrellas Futuras, Habilidades 5* y más.

Acerca de Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) es una empresa líder global en entretenimiento digital interactivo. La compañía desarrolla y suministra juegos, contenidos y servicio en línea para consolas conectadas a internet, equipos móviles y computadoras personales.

En el año fiscal 2019, EA registró ingresos netos de $4,95 mil millones de dólares. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por una gama de marcas de alta calidad tales como EA SPORTS™FIFA, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed ™, Titanfall™ y Plants vs. Zombies ™. Más información acerca de EA disponible en www.ea.com/news

