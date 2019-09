Trump destituyó a su asesor de Seguridad Nacional John Bolton

–El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció sorpresivamente este martes la destitución de su asesor de seguridad nacional John Bolton, debido a discrepancias por las sugerencias que le formuló «con las cuales no estuve de acuerdo» y por otros asuntos relacionados con la administración estadounidense.

«Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto …», escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

