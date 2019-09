Desarticulan banda que vendía estupefacientes al por mayor en la Capital

Loterias

Loterías del 10 de septiembre en Colombia:

Cruz Roja 9954 – Serie 153

Huila 8998 -Serie 136

DORADO

Mañana 1479 – Tarde 5121

CULONA:

Día 9132 – Noche 7793

ASTRO SOL

3063 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

8228 – Signo Leo

PIJAO:

8046

PAISITA:

Día 5718 – Noche 9388

CHONTICO:

Día 5752 – Noche 2088

CAFETERITO:

Tarde 5719 – Noche 2058

SINUANO:

Día 5001 – Noche 7394

CASH THREE:

Día 616 – Noche 929

PLAY FOUR:

Día 2547 – Noche 7792

SAMAN:

0777

CARIBEÑA:

Día 2745 – Noche 3529

WIN FOUR:

5381

EVENING:

6160

MOTILÓN:

Tarde 1532 – Noche 4343

LA FANTÁSTICA:

Día 4443 – Noche 7807

ANTIOQUEÑITA

Día 1486 – Tarde 0386