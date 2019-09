A qué se enfrenta una empresa cuando no encuentra talento profesional adecuado

Uno de los mayores retos de las compañías consiste en encontrar el personal idóneo para ocupar los cargos especialmente de alta gerencia e impulsar el crecimiento del negocio. Altos costos y reprocesos, son algunos de los principales problemas en los que se puede incurrir al hacer una mala elección.

A diario las empresas se enfrentan a una serie de retos relacionados con su rendimiento, su afinidad con las nuevas tecnologías, la gestión de sus costos y las acciones que emprenden de cara a la competencia. De allí que vincularse con el talento más competitivo del mercado, se convierta en un

factor clave para alcanzar sus objetivos y acelerar su crecimiento.

Y es que no es un secreto que los negocios crecen cuando el talento adecuado es ubicado en las posiciones correctas. Sin embargo, las compañías pierden tiempo y dinero cuando toman una decisión errónea a la hora de contratar para una posición particularmente de alto nivel y la suma de los gastos monetarios derivados de la rotación, el costo financiero de tener una vacante abierta durante determinado tiempo, el dinero invertido en la capacitación y el salario de la persona que no funcionó en el puesto, se consolidan como una gran pérdida.

Por eso, precisamente, surge la importancia de explorar las necesidades específicas de cada compañía para encontrar a los profesionales cuyas habilidades y experiencia sean técnicamente y culturalmente compatibles con su esencia. En este sentido, y para darle cumplimiento a las metas de cada empresa y lograr un alto porcentaje de asertividad en posiciones cubiertas, es importante que estas se apoyen en servicios especializados como los que ofrece Experis, líder mundial en servicios profesionales de atracción de talento de ManpowerGroup.

“A través de un profundo conocimiento del sector y una comprensión del potencial humano, desde Experis ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos empresariales y profesionales, proporcionándoles el talento especializado para posiciones gerenciales. Llegar al 90% de asertividad en posiciones cubiertas de medio y alto nivel sí es posible”, afirma Ximena Cárdenas, Managing Director de Experis de ManpowerGroup Colombia.

Otro de los efectos comunes de contratar a la persona equivocada es lo que le puede llegar a suceder a su equipo de trabajo, pues si hay tensión entre los empleados porque alguien no está haciendo su parte o no se está integrando bien a la dinámica del equipo, todos pueden sentirlo. Asimismo, vincular a una persona que no esté realmente capacitada para esa labor y que por su falta de conocimiento o experiencia cometa errores, puede conducir a la pérdida de clientes y generar una afectación en la reputación de la empresa.

Para resolver los desafíos de crecimiento, eficiencia y competitividad de las organizaciones identificando el talento profesional adecuado, Experis de ManpowerGroup cuenta con el servicio Executive Search – Headhunting, donde lidera el proceso de selección de ejecutivos y directivos especializados en IT, finanzas, recursos humanos, ingeniería, ventas y marketing y salud.

En palabras de Cárdenas, “nuestra propuesta de valor tiene como base fundamental conectar al mejor talento profesional con nuestros clientes. Operamos en más de 50 países, trabajamos con más del 80% de las 500 Empresas Globales de la revista Fortune y colocamos a 38 mil profesionales cada día. Sabemos cómo encontrar el talento correcto”.

En definitiva, las compañías no tienen que recorrer este camino sin un aliado experto en temas de contratación de talento especializado, pues gracias a su experiencia y conocimiento, estos reclutadores les brindan la oportunidad de enlistar en sus grupos de trabajo colaboradores con perfiles completos y afines que perdurarán en el tiempo.