Concejal Acevedo denuncia abandono de obras en Bogotá

El concejal Álvaro Acevedo, reiteró las diferentes problemáticas que padecen las comunidades de barrios periféricos en cuanto al abandono de obras y la necesidad de vía.

Hace 24 años, en el barrio Cartagena ubicado en la localidad de Santa Fe, se empezó a construir un jardín infantil pero hoy en día, tan solo son vigas y columnas abandonas, es decir, se ha convertido en lo que se conoce popularmente como un ‘elefante blanco’ que además amenaza a la comunidad del sector debido a la permanente presencia de delincuentes, venta y consumo de alucinógenos, habitantes de calle y hasta de violaciones sexuales, -según residentes-. De igual forma sucede en la localidad de Antonio Nariño, cerca de la plaza de mercado del barrio Santander que es un referente de inseguridad para el sector.

“He venido denunciado frente al Concejo y la Administración, la cantidad de obras abandonadas que hay en diferentes barrios; obras donde se quisieron hacer centros de salud ampliados y jardines infantiles, y ahora sólo son moles de cemento, estructuras donde campean cantidad de delitos como la delincuencia, venta y consumo de alucinógenos, hasta violaciones sexuales. Razón por la cual, la comunidad exige que sea demolidos”, manifestó Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá.

Para el cabildante de la bancada liberal, esta problemática se evidencia también en el barrio La Gran Colombia y en algunos lugares del barrio Diana Turbay de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Por otra parte, también denunció frente al cabildo la necesidad que tienen los habitantes de sectores periféricos de Bogotá, de contar con vías pavimentadas para trasladarse dignamente, ya que llevan aproximadamente 40 o 50 años en estas condiciones, y una de esas posibles soluciones es otorgarles la emulsión, -un líquido especial para el fresado-, como medida provisional, motivo por el cual realizó un llamado al alcalde local de Tunjuelito para que permita intervenir la vía en el barrio Nueva Muzu, ya que la comunidad está exigiendo implementar esta alternativa.

“Llevo seis meses solicitando un fresado de cien metros para una comunidad abandonada del barrio Nueva Muzu, allí la comunidad compró la emulsión, pero no hay maquinaria, no hay personal para realizarlo. El alcalde de Tunjuelito se preocupa por mirar las cuentas por pagar de otras localidades y no las de su alcaldía. Lo invito para que les dé solución a estos habitantes. Inclusive, su asesor ha ido varias veces y determinó que sí es viable”, reiteró Acevedo, concejal de Bogotá.

De esta forma, el ‘Concejal de la Gente’ continúa trabajando para garantizarle a los ciudadanos una vida digna y segura, en especial para quienes viven en las zonas periféricas de Bogotá.