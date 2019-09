El colombiano Sergio Higuita revalidó su apelativo de «monstruo» al ganar la etapa 18 de la Vuelta a España

–El gran protagonista de la jornada de este jueves en la Vuelta a España fue el colombiano Sergio Andrés Higuita, quien corrió en solitario cerca de 45 kilómetros para adjudicarse la etapa 18. Fue una verdadera hazaña. El antioqueño demostró por qué le llaman el «monstruo».

De sólo 22 años, Higuita subió al podio dos veces, pues también se le otorgó la camiseta de la combatividad.

Etapa 18 – Stage 18 | #LaVuelta19 ?? Vive el último kilómetro de la victoria de @HiguitSergio gracias a @CarrefourES

?? Live the last km. of Sergio Higuita's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/z6rwhVm57H — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2019

Este es el orden de llegada en la Etapa 18 de la Vuelta a España, con final en Becerril de la Sierra, sobre 177.5 kilómetros:

El vertiginoso descenso protagonizado por Sergio Higuita y sus perseguidores:

HiguitaMonster ™? HiguitaMonster ™? HiguitaMonster ™? First Grand Tour. First Grand Tour stage win. @HiguitSergio takes the win in Becerril de la Sierra. What a ride.#LaVuelta19 pic.twitter.com/pRUY8XcfoJ — EF Education First Pro Cycling (@EFprocycling) September 12, 2019

Y el paso triunfal en la meta:

En la Clasificación General, Nairo Quintana bajó al tercer lugar de la general, detrás de su compañero de equipo Alejandro Valverde. Roglic siguió de líder.

Miguel Angel López, es cuarto.

Así quedó la tabla general:

La etapa 19 se corre este viernes entre Ávila y Toledo, sobre una distancia de 165,2 Kilómetros.