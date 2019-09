Están por vencer alivios para deudores de impuestos con procesos en curso

Loterias

Loterías del 11 de septiembre en Colombia:

Baloto 06 19 23 25 41 07

Revancha 10 18 23 29 41 07

Meta 7120 – Serie 030

Manizales 2989 – Serie 056

Valle 3732 – Serie 102

DORADO

Mañana 1879 – Tarde 7387

CULONA:

Día 1106 – Noche 6149

ASTRO SOL

5973 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

2553 – Signo Sagitario

PIJAO:

8610

PAISITA:

Día 0124 – Noche 6422

CHONTICO:

Día 2598 – Noche 0475

CAFETERITO:

Tarde 4679 – Noche 9604

SINUANO:

Día 2504 – Noche 3370

CASH THREE:

Día 627 – Noche 515

PLAY FOUR:

Día 2398 – Noche 1594

SAMAN:

1445

CARIBEÑA:

Día 4063 – Noche 4493

WIN FOUR:

1882

EVENING:

3251

MOTILÓN:

Tarde 4854 – Noche 6169

LA FANTÁSTICA:

Día 5416 – Noche 1189

ANTIOQUEÑITA

Día 0214 – Tarde 5766