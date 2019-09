Unión Europea ratifica su apoyo a la JEP y al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

La UE apoyará el acercamiento entre el Sistema Integral y las zonas de difícil acceso del país.

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE) y vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, ratificó este miércoles su apoyo al trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, durante un encuentro con sus cabezas: Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La reunión, de una hora, tuvo lugar en la sede de la Comisión de la Verdad, en el centro de Bogotá. “Su trabajo es un modelo para otros procesos en el mundo, por eso hemos apoyado la negociación y seguimos apoyando la implementación», dijo la representante, quien previamente, en un encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un nuevo apoyo al Sistema.

“Estamos apoyando a la Unidad de Búsqueda, con 3,2 millones de euros, y me complace poder anunciar hoy uno a la Comisión de la Verdad, con 4,5 millones de euros. Además, estamos preparando un nuevo apoyo a la JEP. Como todo respaldo europeo no venimos a reemplazar la responsabilidad principal del Estado. Nuestro respaldo vendrá esencialmente a acercar estas instituciones a los ciudadanos y a las víctimas, en particular en las zonas rurales más remotas con difícil acceso a la información», indicó.

Esta es la tercera visita de Federica Mogherini a Colombia. La primera fue en agosto de 2014, cuando asistió como Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y la segunda en mayo del 2016, como Alta Representante de la Unión Europea.