C. Tangana y Paloma Mami lanzaron «No Te Debí Besar»

C. Tangana, uno de los artistas más reconocidos saliendo desde España y la artista revelación, Paloma Mami acaban de lanzar su muy anticipado nuevo sencillo, “No Te Debí Besar”. La canción fue producida por el propio C. Tangana junto a su productor habitual, Alizzz y escrita por C. Tangana y Paloma. «No Te Debí Besar» marca la primera colaboración de la joven exponente chileno-americana.

“Conocí a Paloma gracias a Flaca (@flacaganbang), una artista de CHICA un colectivo que sirve de altavoz para todas las mujeres que hacen música en español. ‘Not Steady’ sólo tenía 50.000 reproducciones, pero enseguida me di cuenta de que Paloma tenía algo especial. Es un honor para mí trabajar con artistas como ella” comentó C. Tangana.

“No Te Debí Besar”, es el nuevo tema de El Madrileño tras su última producción, el sorprendente tema “Para Repartir”. Una canción en la que Pucho vuelve a apoyarse en la producción de Alizzz para encontrar el equilibrio adecuado entre su inevitable sensibilidad musical europea y el calor de los ritmos afrocaribeños; y a la que ahora también añaden la irresistible presencia de Paloma Mami.

Paloma Mami afirma, “Cuando grabamos No Te Debí Besar con C. Tangana, era la primera vez que nos juntábamos en el estudio después de que él llevará más de un año mostrando interés en trabajar conmigo. Cuando nos conocimos y nos metimos en el estudio, fluyó la creatividad fácilmente, y al final grabamos una canción que nos encanta a los dos. ¡Una pasada!”

En lo visual, el videoclip dirigido por Rogelio y producido por CANADA, logra por su parte sacar el máximo partido al magnetismo que desprenden ambos como pareja en pantalla. Tangana y Paloma Mami se gustan en los roles de perdedor y femme fatale, para protagonizar así una pequeña historia nocturna de violencia y desamor de factura puramente cinematográfica.

C. Tangana y Paloma Mami se preparan para arrancar una gira promocional en los Estados Unidos con paradas en Los Ángeles, Nueva York y Miami la semana que viene. “No Te Debí Besar” está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.