De la huella dactilar al iris, un salto tecnológico en el área de recursos humanos

La identificación biométrica por iris era hace pocos años ficción, hoy sin lugar a dudas es una realidad que viene de la mano de los rápidos avances de la tecnología en el mundo. Atrás quedaron los tiempos en que la huella dactilar, era el único medio que existía y las personas que por algún motivo, sea la edad o el desgaste de la piel por la utilización continua de algún químico, se quedaban sin ser identificadas y tenían que recurrir a su cédula de ciudadanía en papel para garantizar su identidad.

Por otro lado, la biometría facial se presenta como una tecnología avanzada que tiene múltiples usos, especialmente para agilizar gestiones de nuestro día a día, en temas de seguridad laboral, accesos móviles y aplicaciones, educación en línea, entre otros. Sin embargo, en el mundo laboral, existen procesos sensibles que requieren una autenticación ciento por ciento segura y la autenticación biométrica por iris garantiza el ciento por ciento de la eficiencia y se convierte en la manera más segura de identificación en el mundo. Esta identificación, tiene una tasa de error de 1 entre 2,5 trillones de personas, cuando la población mundial es de 7.600 millones de habitantes, lo que la hace inexistente.

En Colombia este tipo de tecnología inteligente es pionera en el área de recursos humanos, con óptimos resultados en gestión por no tener atributos falsificables ya que no existen dos iris iguales, ni siquiera en la misma persona.

Productos tecnológicos creados especialmente para el área de recursos humanos como KACTUS-HCM de Digital Ware, software de Nómina y Gestión Humana para grandes empresas, que al día de hoy procesa la nómina de más de tres millones de personas, es pionero en utilizar la biometría por iris para garantizar un producto de talla mundial y ciento por ciento seguro para gestionar de manera eficiente el ciclo de vida del recurso humano en cualquier sector o industria.

Se ha detectado que la gestión y pago de tiempos extras de una jornada laboral, la gestión de turnos y los recargos nocturnos en la nómina son un ítem sensible en el que se identifica una fuga importante de dinero. Atendiendo a lo anterior y con el fin de brindar una solución óptima e idónea a las necesidades de las compañías KACTUS-HCM, lanza una nueva funcionalidad que apoyada en sistemas de seguridad biométrica no intrusiva con equipos de reconocimiento del iris incluido en el módulo de control de tiempos, permitirá marcaciones ciento por ciento veraces, con un óptimo control y alta precisión en el cálculo de las horas extras.

Esta tecnología beneficiará a las empresas en todos los sectores como: industrial, producción,empresas de seguridad, sector salud, banca, entre otras y será efectiva para la gestión del personal, control de tiempos y seguridad para el ingreso y salida de los colaboradores.

Para Javier Neira, Vicepresidente de Operaciones de Digital Ware la biometría es hoy una herramienta de Gestión y Seguridad del personal, proyectándose como elemento clave en las compañías, y su evolución tecnológica logrará evitar suplantación y minimizar los costos operativos y el riesgo. “Digital Ware en su vertical de control de tiempos y turnos, y con la visión tecnológica, está preparada con esta biometría a través del reconocimiento del iris, de manera segura y efectiva para la gestión del Recurso Humano”, afirmó Neira.

Otras ventajas importantes de los sistemas de seguridad biométrica no intrusiva con equipos de reconocimiento del iris frente a otros sistemas de identificación en el área de Recursos humanos:

No ofrece lugar al error, su sistema preciso no da pie a la suplantación de identidad. Este es uno de los mayores inconvenientes en las áreas de Gestión humana.

No es intrusiva, los colaboradores de las compañías no deben tocar ningún objeto que otro colaborador haya tocado previamente

No genera falsos positivos, la posibilidad de suplantación es de cero, no existen en el mundo dos iris iguales; cuando la persona ha fallecido, el iris pierde su forma y ya no es el mismo, No hay manera de suplantar para las horas extras

No hay exclusión, no importa si el colaborador de la empresa ha sufrido algún cambio en su rostro, su iris siempre será el mismo.

No importa la hora, el sistema lee en la oscuridad

No hay fuga de dinero, los errores que se cometen por llevar las horas extras de manera manual desaparecen y los pagos son transparentes para la compañía y para sus colaboradores.

Esta tecnología biométrica seguirá en proceso de expansión y es clave en todos los sectores como la banca, instituciones gubernamentales o industriales, con resultados positivos y efectivos, por ser el método de autenticación más seguro y avanzado que existe en el mundo.