Primera Dama presentará avances de Colombia en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Nueva York

La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, expondrá este lunes los avances de Colombia en materia de lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, en el marco del décimo aniversario de la organización Together for Girls, evento al cual fue invitada y que se conmemorará tocando la campana de la Bolsa de Nueva York.

En esta ocasión, Together for Girls –una alianza público-privada global dedicada a ponerle fin a la violencia en la niñez, con un enfoque en la eliminación de la violencia sexual contra las niñas–, busca visibilizar y reconocer los logros del trabajo que desarrolla con diferentes aliados, así como crear conciencia sobre la importancia del tema.

Después del campanazo en la Bolsa de Nueva York, la Primera Dama –junto con la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado–, sostendrá una reunión con Daniela Ligiero, Directora Ejecutiva de Together for Girls, y con Gary Cohen, Fundador de Together for Girls y Vicepresidente de Salud Global de Becton, Dickinson & Co.

En ese escenario, la señora María Juliana presentará las iniciativas del Gobierno del Presidente Duque orientadas a combatir la violencia en contra de los niños y adolescentes.

Entre ellas, se destaca la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que mide la prevalencia y las circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica, estudio realizado por primera vez en el país y que estuvo a cargo del Ministerio de Salud.

Así mismo, explicará los avances de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, liderada por el Icbf, para reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2022.

De igual manera, presentará la red de trabajo social con primeras damas, caballeros y gestores sociales de los departamentos, iniciativa que articula esfuerzos para sensibilizar y movilizar la unidad nacional en torno a una causa común: la campaña de Cero Tolerancia al Abuso y Maltrato a Menores, entre otros objetivos.

De acuerdo con Together for Girls, durante la última década esta alianza público-privada ha demostrado ser una respuesta coordinada multisectorial que reduce la violencia contra niñas y niños y ayuda a mantenerlos a salvo.

En este sentido, la organización ha venido trabajando con la señora María Juliana, quien es Embajadora de Buena Voluntad en Colombia para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17, que hace un llamado a la articulación del trabajo en este tema.