Vuelta a España: Nairo Quintana y Miguel Ángel López darán la última batalla en penúltima etapa

–Este sábado se cumple una etapa crucial de la Vuelta a España. Es la penúltima fracción del giro español que cierra el domingo con el tradicional «paseo de la Castellana», por lo que los colombianos Nairo Quintana y Miguel Angel «Supermán» López, han manifestado que darán la última batalla.

Este viernes, en una etapa llana de 165,2 kilómetros, en la que el ganador fue Rémi Cavanna, se produjo una caída en la cual estuvo comprometido el líder Roglic y «Supermán» López, por fortuna sin consecuencias para ambos. El colombiano, además conservó la camiseta de mejor jóven.

A causa del accidente, aproximadamente a 60 kilómetros de meta, en una zona estrecha, dejó al líder Roglic (TJV) y López (AST) alrededor de un minuto por detrás de un primer pelotón con Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

Este grupo mantuvo la calma, nadie en él atacó, y esto permitió que los «cortados» lograran incorporarse para terminar sin problemas la etapa.

Etapa 19 – Stage 19 | #LaVuelta19

?? Vive el último kilómetro de la victoria de @remicav gracias a @CarrefourES

?? Live the last km. of Rémi Cavagna's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/toNqb77rMA

— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2019