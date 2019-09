52 muertos y 1300 desaparecidos por huracán Dorian en Bahamas

Loterias

Loterías del 12 de septiembre en Colombia:

Bogotá 9442 – Serie 117

Quindío 9813 – Serie 069

DORADO

Mañana 3536 – Tarde 1551

CULONA:

Día 1622 – Noche 0658

ASTRO SOL

3599 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

5320 – Signo Sagitario

PIJAO:

8255

PAISITA:

Día 8942 – Noche 0145

CHONTICO:

Día 6321 – Noche 8794

CAFETERITO:

Tarde 8048 – Noche 9388

SINUANO:

Día 2434 – Noche 5500

CASH THREE:

Día 359 – Noche 675

PLAY FOUR:

Día 5489 – Noche 0094

SAMAN:

9218

CARIBEÑA:

Día 0978 – Noche 4042

WIN FOUR:

5255

EVENING:

4236

MOTILÓN:

Tarde 2901 – Noche 4823

LA FANTÁSTICA:

Día 6545 – Noche 1795

ANTIOQUEÑITA

Día 6087 – Tarde 9204