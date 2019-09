Motociclista: sigue estos consejos para evitar accidentes en las vías

Tú eres la carrocería del vehículo, así que es prudente que uses los debidos elementos de protección que además del casco deben ser: guantes, gafas, vestuario reflectivo e impermeable, de materiales que sean resistentes y ceñidos al cuerpo para que no se agiten con el viento. El uso de guantes y ropa que aporte calor es importante porque con la disminución de la temperatura las extremidades no reaccionan con la velocidad que se requiere, dando margen a que ocurran los accidentes.