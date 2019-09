EL NIÑO DE LA FLAUTA y CUSTODIA COMPARTIDA

Por: Carlos Fradique-Méndez Sr.

¡Es el mejor concierto de mi vida!, repetía una niña de diez años que estaba a mi lado. Y la verdad, si en el libreto original hubiera estado programada la pausa por el daño del sonido, no hubiera salido tan fantástico como salió.

El 13 de septiembre de 2019 en Bogotá, será una fecha inolvidable para André Rieu y será conocida por el mundo entero. No tengo la menor duda de que así será. Eran las 8 y 45 de la noche y por fallas en el sonido, el espectáculo debió suspenderse. Pasaron unos minutos y el público pidió la reanudar la presentación. André, a capela, dio la explicación y pidió paciente espera y anunció que si no se solucionaba el problema se haría una nueva presentación. El público, uno de los más cívicos y cultos con los que he compartido eventos musicales, de manera espontánea comenzó a entonar canciones colombianas. Un coro de 14000 voces que sin entrenar hizo mover las más nobles fibras de amor por Colombia. André, debía sufrir una profunda angustia. Para alegrar la fiesta presentó a su grupo de siete preciosas mujeres del coro y a capela entonó nuestro bellísimo himno nacional. ¡De nuevo el coro de los 14.000! El camarógrafo de las tomas panorámicas encontró a un niño de unos 8 años entonando canciones colombianas con su flauta. Fue la sensación. Una señora del público pidió que lo llevaran al escenario y lo llevaron. André se fascinó y acompañó al niño para que interpretara Cielito lindo. Los más sentidos y afectuosos aplausos. A mi alrededor la gente pedía que ese niño fuera tenido en cuenta para patrocinarle su carrera musical. Eso mismo pedían en otros lugares de ARENA MOVISTAR. Y seguro que el mismo André, los organizadores de la presentación, autoridades de cultura que estaban en el evento asumirán el pago de los estudios de cultura y de música para el NIÑO DE LA FLAUTA. Habrá ofrecimiento de becas y patrocinios. Al cabo de hora y media de fantástica espera, se solucionó el problema del sonido y el mejor concierto que ha vivido la niña que estaba a mi lado, mi nieta Lucía, se reanudó. André Rieu dijo que era la primera vez que en 30 años vivía una experiencia como esta. Y seguramente dirá que es la primera vez que en 30 años ha compartido con un público tan culto, tan civilizado, tan comprensible, tan alegre como el del 13 de septiembre en Bogotá, Colombia. Esta es la Colombia de la paz, de la tolerancia, del amor que la Constitución quiere y por la que todos debemos seguir luchando. Gracias André, gracias al niño de la flauta, gracias público, gracias Colombia.

P.D. Y quien le llevó la flauta al niño, quien lo animó para interpretar las canciones, FUE LA MAMÁ. Y es porque las mamás son la máxima expresión del amor para con sus hijos. Hay papás – mamás y para ellos también vale esta apreciación. Quienes son simplemente papás, PERDÓN POR LO QUE DIGO, se quedan en eso: simples papás, cuando no se dedican a ser el factor amargo en la vida de las madres y de sus hijos, porque en estos eventos son delincuentes.

¿Qué opinión tienen Uds. de las tareas titánicas de las madres para cuidar a sus hijos y darles lo mejor para su crianza?

IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE CUSTODIA Y TENENCIA

La Constitución ordena que los progenitores deben ser responsables, es decir, cumplir con esmero sus deberes de crianza, sostenimiento y educación de sus hijos. Y ordena que los hijos no deben ser separados de su familia. El Código Civil ordena que los progenitores, de consuno, de común acuerdo y de manera solidaria, deben cuidar a sus hijos, criarlos y educarlos. En el mismo sentido el Código de la Infancia.

El cuidado de los hijos, es decir la vigilancia de su integridad, la esmerada educación, el sostenimiento de cuerpo y alma como dirían las abuelas, es una obligación que no puede fraccionarse. Debe compartirse, es decir, cumplirse al mismo tiempo, de manera armónica sin solución de continuidad. En últimas no puede fraccionarse o alternarse. Por mejor decir, un progenitor no se puede desatender de su hijo ni por un día siquiera. Así los progenitores no vivan juntos.

Por muchas razones, en esta época, los progenitores no viven juntos, no viven bajo el mismo techo. No por esta razón la obligación de cuidado, de custodia se puede fraccionar.

Lo que puede fraccionarse para alternar en periodos de tiempos fijos, es la vivienda. El pernoctar. Pero no de manera caprichosa, para experimentar, como si los hijos fueran conejillos de indias. No se puede jugar con el futuro de los niños. A esta forma de alternar los tiempos de convivencia, los jueces y los psicólogos lo llaman de manera equivocada, CUSTODIA COMPARTIDA. Y es nombre erróneo porque la custodia no se puede dividir, por ejemplo, una semana con un progenitor y la siguiente con otro y así sucesivamente. Lo que se puede alternar, fraccionar si se quiere, son los tiempos de cohabitación. Hay que revisar con atención estos conceptos para no seguir en los errores que he denunciado.

¿Qué opinión les causa una "CUSTODIA COMPARTIDA" por medio de la cual un niño de cuatro años, debe vivir una semana con la madre, quien tiene claras normas de crianza, y otra semana con el padre, la nueva pareja del padre, es decir la madrasta del niño y la madre del padre, es decir la abuela del niño, casa en la que no hay normas de crianza y dejan que el niño haga lo que quiere?

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PREPÁRESE

La experiencia me ha enseñado que tenemos falencias en el conocimiento del régimen de familia en todos los campos de nuestra vida diaria. Una consulta de información, orientación y prevención puede ayudarnos para evitar pleitos y sorpresas. No dejemos la consulta para mañana, porque puede ser tarde.

Y más útil si se quiere evitar pleitos al fijar tiempos para compartir con los hijos, en lo que con errores se llama régimen de custodia y de visitas. Son muchos padres los que toman a sus hijos como ESCUDOS DE GUERRA, para vengarse de sus exparejas. Son actos innobles.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 16 al 22 de septiembre de 2019

