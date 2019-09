En Nueva York, la Primera Dama expuso los avances del Gobierno en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes

Así lo manifestó este lunes la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, al participar, como invitada especial, en el toque de la campana de la Bolsa de Nueva York, uno de los actos programados como parte de la conmemoración de los 10 años de la organización Together for Girls.

Previo a la ceremonia, que se realizó en la sede de la Bolsa de Nueva York, en Wall Street, la señora María Juliana, acompañada por la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, se reunió con Daniela Ligiero, Directora Ejecutiva y CEO de Together for Girls; Gary Cohen, Fundador de Together for Girls y Vicepresidente de Salud Global de Becton, Dickinson & Co, y Howard Taylor, Director Ejecutivo de Global Parthership to End Violencie Against Children.

En este encuentro, la Primera Dama dijo que es un honor “haber sido invitados a esta celebración especial de los 10 años de una institución como Together For Girls, que ha venido abanderando todo este tema de la lucha contra violencias en contra de los niños, niñas y adolescentes en el mundo”.

En su intervención, destacó los avances que ha tenido el país en esta materia y aseguró que “este no es un tema menor para Colombia; de hecho, a principios de este año, incluso antes de obtener los resultados de la Encuesta Vacs (de violencia contra niños, niñas y adolescentes), nosotros incluimos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo una meta muy ambiciosa, que es reducir en, al menos, un 14 por ciento” el número de casos de abusos y distintas formas de violencia contra los menores de edad.

Con base en estos resultados, reconoció que la encuesta “nos permitió entender el tamaño del problema y, a la vez, nos llevó a creer que nosotros sí podemos regular y organizar nuestras acciones para prevenir y actuar respecto de las situaciones que ya existen”.

Por esta razón, destacó que “Colombia también ha logrado cosas importantes en este campo; por ejemplo, lanzamos este año la Alianza Nacional contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, sobre la cual aseguró que “es la primera vez que ponemos este tema sobre el tapete, con un enfoque multisectorial, con la participación del sector privado, la academia y diferentes entidades públicas”.

Explicó que el objetivo es “sensibilizar a nuestras comunidades, y este es un tema que les preocupa no solo a las personas que trabajan por los niños, sino que la comunidad entera debe entender lo que está sucediendo con nuestros niños y qué está sucediendo con nuestras niñas pequeñas”.

“Por eso, estamos aquí, estamos aquí para entender no solamente los hechos, sino el tamaño del problema, y cómo resolverlo, cómo enfrentarlo y cómo marcar una diferencia”, concluyó.

Un reconocimiento internacional

En el mismo encuentro, Daniela Ligiero, Directora Ejecutiva y CEO de Together for Girls, aseguró que “para solucionar este problema necesitamos líderes que tengan el coraje, la visión para liderar y para decir: No tiene que ser así”.

“Entonces, para nosotros es un placer tan grande ver a la Primera Dama hablando de este tema, liderando en este tema y diciendo: Colombia se compromete a hacer la diferencia para los niños del país”, dijo Ligiero.

Enfatizó que “solamente así se puede solucionar un problema que está, hace siglos, muchas veces escondido. Hay que traerlo a luz y mostrar ese compromiso político, de que sí se puede hacer la diferencia”.

Por su parte, Howard Taylor, Director Ejecutivo de Global Parthership to End Violencie Against Children, resaltó que el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, y la Primera Dama apoyen la labor de Together for Girls.

Anotó, además, que “estamos muy emocionados con el evento de hoy y la presencia de la Primera Dama entre nosotros”, y aseguró que “el lanzamiento de la Alianza Nacional contra la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el mes pasado en Colombia, demuestra que Colombia está comprometida en convertir la palabra en acción”.

“Este liderazgo político de acción ya empezó, y estamos muy emocionados con el progreso que, sabemos, harán para poner fin a la violencia contra los menores en los próximos años”, concluyó.