Samsung tendrá la primera tecnología 8K HDR10+ del mundo

Samsung Electronics Co. anunció que emitirá el primer contenido 8K HDR10+ del mundo, en alianza con los principales servicios europeos de transmisión. De esta manera, la compañía se ha establecido como el líder del sector de especificaciones HDR (High Dynamic Range). CHILI, The Explorers y MEGOGO (tres proveedores de transmisión libre en Europa) adoptarán 8K HDR10+ junto con su compatibilidad con 4K HDR10+.

La tecnología HDR10+ optimiza el brillo y maximiza la relación de contraste, de manera que las áreas brillantes son más brillantes y las oscuras resultan más oscuras. La función está disponible en todos los modelos de TV UHD y TV 8K 2019, incluida la línea de QLED TV de Samsung.

«Con el surgimiento de la tendencia HDR como una de las tecnologías más importantes para la calidad de imagen ultra alta, nuestro formato HDR10+ permite que cada imagen se muestre en la pantalla exactamente como su creador la visualizó», asegura Hyogun Lee, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics.

Por su parte, Victor Chekanov, CEO de MEGOGO, destaca «nuestro principal objetivo en esta alianza con Samsung es ofrecer servicios de contenido de la más alta calidad disponibles para nuestros clientes».

Además de los servicios de transmisión OTT mencionados, otros socios de contenido líderes del sector están colaborando con Samsung. Se espera que Rakuten TV, Magenta TV de Deutsche Telekom y Videociety adopten la compatibilidad con HDR10+ para sus respectivos servicios de VOD entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. La creciente lista de socios de contenido superior es un testimonio del compromiso del sector con la mejor experiencia de visualización posible para los consumidores.

La disponibilidad de contenido HDR10+ sigue expandiéndose. Anuncios recientes de Universal Pictures Home Entertainment y Warner Bros. Home Entertainment sobre la llegada de la HDR10+ en UHD Blu-ray con «The Secret Life of Pets 2» y «Godzilla: King of the Monsters», respectivamente, se suman a los discos Blu-ray UHD ya lanzados por Twentieth Century Fox y otros.