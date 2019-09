Así puedes prevenir que roben tu moto en Bogotá

El trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y el Distrito ha permitido la reducción en los registros de hurtos de motocicletas en lo corrido de este año, pasando de 2.397 denuncias -entre enero y agosto de 2018-, a 2.203 en el mismo periodo de 2019, es decir una caída del 8 por ciento.

Para la Policía Metropolitana las labores de Inspección, Vigilancia y Control en los establecimientos de comercialización de motopartes ha sido clave a la hora de realizar sellamientos de los sitios en los que se venden o compran partes de motocicletas que se reportan por robo. En este caso los uniformados señalan que el Distrito les apoya cuando se trata de operativos con los que se aplica el Código de Policía.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 2018, coordinó con la Policía 34 actividades de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de comercialización de repuestos. También se acompañaron 5 Jornadas de marcación de motocicletas que lideró la Secretaría de Movilidad.

Este año se han suspendido 19 establecimientos, por falta de documentación, en el barrio La Favorita. Y se han apoyado 13 campañas de sensibilización sobre el parqueo en vía y de abandono de estos vehículos en el espacio público.

Este trabajo le ha permitido también a la Policía realizar en 2018 la desarticulación de 6 bandas dedicadas al hurto de motocicletas y de 2 más este año. También en lo corrido de 2019 se logró la recuperación de 452 motocicletas y se han capturado por este delito a 124 personas.

Como parte del trabajo para reducir el impacto del hurto a motos, es relevante entender cómo y por qué ocurren los hurtos.

Analizamos los datos abiertos de la Policía para determinar cuándo ocurren la mayoría de los robos de motos, de qué forma y por qué. Además, al final de este artículo encontrará valiosos consejos para que no le roben su moto.

Este análisis fue creado con el apoyo del analista de datos Boris Yesid Ramírez.

¿Cuántas motos hay en Bogotá?

Para empezar, cabe destacar que el número de motos registradas en Bogotá se cuadruplicó en los últimos once años. ¡No es solo tu impresión, hay más motos que nunca! En 2007 había 111.626 y en 2018, 467.496. Haz clic en los diferentes elementos de la gráfica si quieres ver más detalles.

¿Qué marcas son las más robadas?

BAJAJ YAMAHA AKT KTM TVS HONDA SUZUKI KYMCO KAWASAKI OTROS NO REPORTADO UNITED MOTORS BMW

Entre enero de 2015 y junio de 2019, el 59 por ciento de las motos robadas fueron de la marca Bajaj (importadas por Auteco); el 15 por ciento, Yamaha y el 8 por ciento, AKT. Haz clic en los diferentes elementos de la gráfica si quieres ver más detalles.

¿Cómo se roban las motos en Bogotá?

LLAVE MAESTRA ARMA DE FUEGO SIN EMPLEO DE ARMAS NO REPORTADO ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE CONTUNDENTES OTROS 79.6%9.5%8.3%Hurto de motos por tipo de arma empleada – Enero 2015 a Junio de 2019Fuente: Observatorio del Delito Policía Nacional – corte 23/07/2019 LLAVE MAESTRA: 12419

Existen varias modalidades de robo de motos en Bogotá. Sin embargo, son relativamente pocos los hurtos que ocurren a mano armada, como ocurrió con Erixon. En el 80 por ciento de los casos, los ladrones acuden al halado. En otras palabras: el dueño deja su moto en la calle y el delincuente se la lleva (algunos hasta utilizan su propia grúa o vehículo de carga para completar el hurto).

El arma o instrumento más utilizado para cometer el delito es la llave maestra (que, en esencia, es utilizar una varilla o algún tipo de instrumento para romper el seguro de la moto, encenderla y llevársela).

Cuando ocurren atracos, apenas el 9 por ciento de los hurtos son cometidos con arma de fuego y el 8 por ciento se cometen sin arma alguna (es decir, a través de la intimidación).

La marca también influye en la forma en que se roban la moto. Por ejemplo, las motos marca Kawasaki y BMW (que son mucho más costosas) son robadas, sobre todo, empleando arma de fuego. Por el contrario, las Bajaj (de menor costo) las roban, en su mayoría, halándolas.

LLAVE MAESTRA ARMA DE FUEGO SIN EMPLEO DE ARMAS NO REPORTADO ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE CONTUNDENTES OTROS

A la mayoría de mujeres las roban empleando arma de fuego o intimidándolas. Entretanto, el 80,6 por ciento de los hurtos a hombres son cometidos utilizando llave maestra.

El 29% de las motos hurtadas de enero de 2015 a junio de 2019 ocurrieron entre las 7 (19 horas) y 8 de la noche (20 horas). La gráfica utiliza el sistema horario militar.

¿Cómo se movilizan los delincuentes cuando van a cometer el robo?

El 94 por ciento de los delincuentes se movilizaban a pie, el 4,6 por ciento se movilizaban en moto (como pasajeros o conductores).

A PIE BICICLETA CONDUCTOR MOTOCICLETA CONDUCTOR TAXI CONDUCTOR VEHICULO PASAJERO MOTOCICLETA PASAJERO TAXI PASAJERO VEHICULO

¿Cuáles son las características de las motos robadas?

NEGRO AZUL BLANCO ROJO GRIS NEGRO Y BLANCO NARANJA VERDE AMARILLO OTROS NO REPORTA PLATEADO

El 53 por ciento de las motos hurtadas son negras, el 11 por ciento son azules, el 10 por ciento son blancas y 10 por ciento, rojas. El 16 por ciento restante se distribuye en colores como gris negro y blanco, naranja, verde, amarillo y plateado, entre otros. Cabe aclarar que la mayoría de robos ocurren a motos negras. Esto se debe, sobre todo, a que la mayoría de motos comercializadas son de ese color, pero no supone que los delicuentes prefieran ese color per se.

Los consejos de Full Gass para que no te roben tu moto

Al ‘youtuber’ Erixon Arias le robaron su Yamaha R1 el 24 de abril de este año. Rodaba por las inmediaciones de Paloquemao (en la calle 19 con 30), al lado del centro comercial Calima. Acababa de comprar unos tornillos y se dirigía para la casa de uno de sus amigos, a tan solo dos cuadras.

Para acortar camino, Erixon tomó una vía destapada del barrio. Redujo su velocidad para cruzar por el atajo lleno de baches. En ese momento, se aproximó otra moto, con dos pasajeros, por la izquierda y lo cerró de forma intempestiva contra el andén.

En un primer momento, Erixon pensó que se trataba de una broma. “Quizá era un fanático, uno de mis seguidores. De esos que se me acercan cuando me ven, me pegan con el casco, y me saludan de forma jocosa con un ‘quiubo ‘pichurria’” .

Y es que Erixon no es un youtuber cualquiera, su canal suma casi 600.000 seguidores. Con su marca, Full Gass, ha conformado la mayor comunidad de ‘moteros’ en español. Así que encontrarse con un seguidor en las calles no es inusual.

El conductor de la moto golpeó la mano con la que Erixon manipulaba el embrague y lo obligó a soltarlo. ‘¿Y este ‘man’ por qué me pega?’, pensó. Con una intrepidez felina, el pasajero de atrás, un ‘chiquitín’, se bajó y se postró en frente de Erixon. Sacó un revólver y lo clavó en la frente de Erixon. El protagonista de nuestra historia llevaba la visera levantada porque rodaba a baja velocidad cuando pasaba por esa vía.

El ‘chiquitín’ empujó la cabeza de Erixon con el cañón del revólver y, acto seguido, lo hostigó con una sarta de ‘madrazos’ para ‘invitarlo’ a bajarse de la moto… como suelen hacerlo los ladrones.

Pasmado e incrédulo, Erixon apenas atinó a levantar una pierna para obedecer. En cuestión de un segundo, el ‘chiquitín’ ya se había subido a la R1 del ‘youtuber’, le había entregado el revólver a su acompañante y los dos habían arrancado derrapando el botín (la moto) de forma espectacular. Erixon quedó ahí en la calle, plantado, con el casco puesto, y con cara de ‘idiota’, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir.

Erixon nos dio pautas para prevenir el robo de motos. También nos habló de la famosa ‘llave maestra’.

25 consejos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – Grupo Investigativo Delitos Contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública

Desde la Dijín, nos dieron venticinco consejos para que no te roben tu moto:

1. Además de hacer de la prevención una rutina diaria, puedes adquirir un seguro todo riesgo, ya que en muchas de las pólizas se incluyen coberturas de hurto parcial o total de la motocicleta.

2. Al parar frente a los semáforos, observa tu entorno.

3. Cerciórate de que los sistemas de seguridad con que cuenta tu motocicleta estén funcionando adecuadamente, incluso cuando estés dentro de parqueaderos.

4. Cuando adquieras una motocicleta de segunda, verifica sus antecedentes y sistemas de identificación. Solicita que la revisen en una seccional para saber si no es robada.

5. Deja puesto el seguro de tu motocicleta siempre que vayas a parquear.

6. En lo posible, instala en tu motocicleta un sistema de alarmas.

7. Evita dejar parqueada la motocicleta en la vía pública. Hazlo en parqueaderos cerrados y autorizados.

8. Evita transitar por vías peligrosas, en especial en horas de la noche.

9. Utiliza un sistema de bloqueo electrónico cuando estaciones tu moto.

10. Lleva tu motocicleta a talleres reconocidos.

11. No compres autopartes usadas y, mucho menos, repuestos en sitios poco confiables.

12. No dejes tu motocicleta al cuidado de menores o personas extrañas. Evita estacionarte en un lugar oscuro y solitario.

13. No entregues las llaves de tu motocicleta a extraños porque pueden sacar duplicados.

14. No recojas, ni transportes a personas extrañas, así evitarás ser sorprendido por delincuentes.

15. Nunca dejes parqueada tu motocicleta con el motor encendido.

16. Presta mucha atención a los alrededores antes de abrir el garaje para estacionar o sacar la motocicleta. Si observas personas sospechosas, es mejor esperar unos minutos o llamar a la policía si es necesario.

17. Si dejas parqueada la motocicleta, procura hacerlo cerca de objetos fijos como postes, para que no pueda ser movida.

18. Si estás pensando en poner en venta su motocicleta, no la prestes a los clientes para probarla. Trata de mostrarla en compañía de una persona de confianza y en un lugar donde haya mucho tránsito de personas.

19. Si quieres reportar el robo de una motocicleta, comunicarse con la línea de emergencias 123 o con el número único de tu cuadrante, con el fin de evitar que personas inescrupulosas afecten la seguridad ciudadana de la comunidad.

20. Si tienes que parquear la motocicleta en lugares públicos y sin seguridad, al momento de dejarla, bloquea la dirección. De esta manera, evitarás que puedan girarla y empujarla.

21. Si viajas en moto, procura parquearla con más motos alrededor.

22. Solicita factura electrónica en lo posible, como soporte de la compra de la motoparte.

23. Marca los repuestos y accesorios de tu motocicleta. Así evitarás que la hurten con el propósito de venderla por partes.

24. Utiliza un sistema para asegurarla, como los candados de discos o cadenas.

25. Ten cuidado: las motos de alto cilindraje, como las Kawasaki y las BWM, suelen ser robadas con arma de fuego.