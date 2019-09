Consensus Day, un evento exclusivo para Pymes colombianas

Las Pymes colombianas tuvieron la oportunidad de reunirse el pasado 23 de agosto, en el centro de convenciones de Compensar en la 8ª edición del “Consensus Day”, espacio creado por Consensus S.A.S, que ayuda a mejorar procesos de negocio y aumentar la rentabilidad de las PyMEs en Colombia y Estados Unidos.

Esto con la finalidad de brindar herramientas de capacitación, networkingy aprendizaje sobre temas empresariales, económicos, de desarrollo de la industria colombiana, innovación y de transformación digital.

Durante el evento las Pymes colombianas participaron en una actividad interactiva en la que aprendieron cómo es la operación completa de una compañía que operacon la ayuda de herramientas tecnológicas como SAP Business One, en escenarios donde se presentan problemas como por ejemplo cuando no se tiene claridad en las fechas en las que se debe llevar el producto final a las tiendas, cuando no hay claridad de los insumos que se deben comprar para los procesos productivos, entre otros. Así mismo, contaron con asesorías personalizadas con consultores expertos quienes resolvieron dudas e inquietudes.

Por otro lado, las Pymes pudieron conocer de primera mano sobre la innovación que tiene SAP Business One y que están disponibles en el mercado, aquellas que les permitirá entregar más valor a sus clientes y proveedores; como el Botón B2B de Mastercard, que ayuda en la automatización de pagos. Otro tema importante que se mostró durante el evento fue sobre conectar dispositivos IoT (Internet de las cosas) y asignarle la acción que se quiera ejecutar en SAP Business One; LegaliSAPP, que permite agilizar los procesos de legalizaciones y así evitar el manejo de cajas menores dentro de las compañías. Consensus S.A.S se mostró como líder de la innovación en torno a SAP Business One.

“Desde hace 4 años le dimos un giro a nuestra compañía y nos volcamos en construir soluciones que le generen valor agregado a nuestros clientes y que no genere un costo adicional para ellos, en el 2016 tomamos la localización de SAP Business One para Colombia, escuchamos a nuestros clientes y sacamos la lista de cosas que nos solicitaron y que por alguna circunstancia no se habían podido conseguir con el producto y empezamos a reescribir toda la tecnología de SAP Business One para mejorar la experiencia de nuestros clientes y así agilizar sus procesos”, afirmó Benjamín Archila, Socio, Presidente y Gerente General de Consensus Colombia.

Al evento asistieron más de 600 personas entre ellos empresarios y líderes expertos en los sectores de Manufactura, Comercio, Servicios y Tecnología.