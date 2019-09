Denuncian que la Orinoquia y la Amazonia se están convirtiendo en el agro negocio y concentración de tierra

La plenaria del Senado se ocupó del tema de la tenencia de tierras, citado por los senadores Gustavo Bolívar y Wilson Arias, debate en el que se denunció el interés de algunas empresas en ciertos territorios del país.

Precisamente, el legislador Arias dijo en el debate que denominó ‘Fiebre por la tierra’ que “la Orinoquia y la Amazonia es un espacio geográfico que se está convirtiendo en el agro negocio y la concentración de la tierra. Lo del Amazonas no es una casualidad, sino un negocio del Banco Mundial, lo mismo que el abandono de los llanos y el acaparamiento de tierras.

De esa manera, el congresista dibujó ante la plenaria la situación que se viene presentando en esa región de la geografía colombiana. También se refirió al que llamó “el tema de Bionergy (un costoso experimento, como la siembra de caña de 25 hectáreas, producción de etanol con la planta de alcaraván), proyecto que compró Ecopetrol en el 2008. La pregunta es: ¿Por qué no se le dio este proyecto a CORPOICA, que tenía 60 años de experiencia?”.

A lo anterior agregó que la Zona de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que está ubicada en Puerto López (Meta), con la cual, según afirmó, se pensaba dar un paso para enrutar el desarrollo del campo colombiano, “se convirtió en fiducias de parqueo y arrendamiento, con la cual solo se benefició Bioenergy y Corficolombiana”. Al respecto dijo que cursan contra Bionergy, ocho procesos de responsabilidad fiscal por más de un billón de pesos.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, también citante al debate, afirmó: “Debemos cuidar la tierra no solo de la minería ilegal sino de la legal (no permitir que el oro valga más que el agua), la deforestación (los cultivos ilícitos, la fumigación con glifosato, la extracción de madera, las vías de infraestructura sobre todo me preocupan dos proyectos, uno el de la carretera marginal de la selva, que afectaría al Amazonas, y el otro proyecto es el de Multimodal de la carretera del Brasil al Putumayo”.

Pacto por el medio ambiente

El legislador Bolívar invitó a todos los sectores políticos a realizar un pacto por la defensa del medio ambiente y anuncio que presentará un proyecto de ley que implemente la obligatoriedad de una cátedra de medio ambiente, cambio climático, en las instituciones educativas del país y sembrar cuatro árboles al año, “así tendríamos 52 millones de árboles sembrados en este tiempo».

Seguidamente intervino el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien manifestó que desde el gobierno se está trabajando para frenar la deforestación y llegar a cero en el año 2022 y que por ello también se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (CONALDEF).

El ministro de Agricultura, Andrés Rafael Valencia Pinzón, se refirió a los temas de Agro negocio, Bioenergy, las ZIDRES, y todos los casos de acumulación de tierras que mencionó el senador Wilson Arias, que ya están en investigación ya están siendo resueltos por la justica correspondiente.

El superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva, afirmó que quien está a cargo de las nulidades de tierra son los jueces de la república y aclaró que en la actualidad hay 10.700 predios urbanos formalizados y el actual Gobierno pretende continuar con esta actividad hasta formalizar 69 mil predios.

El senador Armando Benedetti se refirió al conflicto armado y a la tenencia de la tierra, a los terratenientes y manifestó que Colombia es el país más desigual de América Latina, respecto a la distribución de tierras.

Reforma agraria

Para la senadora Paloma Valencia, la tierra colombiana no está en los estándares internacionales, porque hubo sesenta años de persecución a aquellos que estaban en las tierras, a través de asesinatos, secuestro, extorsión, el robo del ganado. Expresó que la Reforma Agraria en Colombia, especialmente la del expresidente Carlos Lleras Restrepo, demostró que la gente a la que le dieron la tierra, no salió adelante por la tierra, sino porque eso le permitió tener un ahorro con el que pudieron educar a la siguiente generación.

Por su parte, el senador Gustavo Petro señaló: “La forma de usar la tierra en Colombia es feudal en la parte económica y esto produce violencia y guerra entre conservadores y liberales” y pidió prorrogar la Ley 1448, que finalizaría en 2 años.

El legislador Feliciano Valencia (MAIS) afirmó que los indígenas no son los terratenientes, ni improductivos, ni narcotraficantes y mucho menos terroristas que piden más tierra de la que pueden trabajar.

Luego tomó la palabra el congresista Guillermo García Realpe, quien pidió un consenso del Congreso y del país para tener en cuenta este tema de vida y de la naturaleza.

Senado escucha a los indìgenas

La plenaria se declaró por unos minutos en sesión informal para escuchar al indígena Pablo Safiniscum, representante de La Chorrera, quien dejó claro que el Amazonas es el pulmón del mundo, que » la vida es sagrada y el buen vivir es un suelo, un jardín, un paraíso, que aún tenemos y se llama Amazonas», a la vez que le pidió Congreso defender los derechos de los indígenas y protegerlos de la minería ilegal y de las condiciones políticas que los afectan.

Aprobación de proyectos

En los minutos que antecedieron al debate, la plenaria votó favorablemente el informe de conciliación del proyecto de acto legislativo que reforma el sistema de control fiscal del país, que ahora será preventivo, concomitante, posterior y selectivo.

Tras la aprobación definitiva del citado proyecto, solo resta su envío a la Casa de Nariño para la respectiva promulgación por parte del presidente Iván Duque.

Así mismo, la plenaria le dio visto bueno a la iniciativa que declare el 10 de octubre, como el día nacional del colombiano migrante.

Seguidamente, la plenaria le otorgó la condecoración Gran Caballero, al embajador de Azerbaiyán en Colombia, Hamid Zeynalov, propuesta de los senadores José Luis Pérez y Carlos Fernando Motoa.

Al cierre del debate, el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, reiteró la invitación a la sesión plenaria del próximo martes, 24 de septiembre, cuando se realizará el debate de control político sobre la violencia electoral, en vísperas de las elecciones regionales y locales que se realizarán el 29 de octubre venidero.

Luego levantó la sesión y se convocó a la plenaria para el próximo lunes 23 de septiembre.