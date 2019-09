Guaidó atribuye a la presión liberación de vicepresidente de Asamblea Nacional: «No es una gentileza de la dictadura»

–Como una victoria de la presión ciudadana, internacional y el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos Micelle Bachelet, consideró Juan Gauidó la excarcelación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.

El líder opositor dijo que la liberación de Zambrano » no es una gentileza de la dictadura».

«Es un logro de quienes no nos rendimos» proclamó el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó:

La excarcelación «condicionada» de Zambrano fue anunciada por el fiscal general, Tarek William Saab, en un comunicado que publicó en su cuenta en Twitter.

La condición impuesta por el fiscal del régimen de Maduro es que Zambrano deberá presentarse cada 30 días y se le prohíbe de salir del territorio venezolano.

Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue apresado el 8 de mayo pasado por supuestamente respaldar la rebelión militar contra Maduro el pasado 30 de abril.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, «saluda la liberación, aunque condicional» del dirigente opositor, pero urgió «a las autoridades de Venezuela a liberar al resto de presos políticos».

UN Human Rights Chief welcomes the release, although conditional, of Vice-President of the Venezuelan National Assembly, Edgar Zambrano. @mbachelet urges the authorities in #Venezuela to release all remaining political prisoners. pic.twitter.com/5I8nZX9pCI

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 18, 2019