Plaza de Mercado Restrepo celebra 50 años de servicio

El barrio Restrepo está de fiesta. La Plaza Distrital de Mercado de esta zona de Bogotá celebrará su aniversario No. 50 el próximo jueves 19 de septiembre desde las 8:00 de la mañana.

Con actividades culturales, artísticas, promociones, descuentos y la gastronomía típica colombiana, los comerciantes de la Plaza Restrepo festejarán y recordarán la historia de este mercado ubicado en la localidad Antonio Nariño.

“Yo tengo 86 años y llegué a este lugar desde los 25. Todavía no existía la plaza, teníamos toldillos y ahí vendíamos. En esa época las personas compraban media libra de todo, no como ahora que compran en grandes cantidades. Recuerdo que un día pasó un camión y me tumbó todo al suelo, eso fue muy duro para mí. Luego de muchos años pusieron los ladrillos y así poco a poco se fue construyendo. Y ahora con el IPES se ha notado mucho el cambio, la plaza está bonita, organizada, las entradas están más despejadas y a nosotros nos han capacitado en temas como atención al cliente y mercadeo”, contó Mercedes Velandia, una de las fundadoras de la Plaza.

El Instituto para la Economía Social – IPES – agradece el esfuerzo y dedicación de todos los comerciantes y las familias que hacen parte de esta Plaza, por su trabajo los hogares bogotanos tienen lo mejor en frutas, verduras, hortalizas y cárnicos. Los predios de esta Plaza se compraron en 1937 y fue construida en el año 1969, durante la administración de Virgilio Barco Vargas.

Prográmese y participe de las siguientes actividades:

Jueves 19 de septiembre de 2019

9:00 a.m. Grupo Carranga “Aguas Claras”

10:00 a.m. Show canino-charla tenencia responsable

10:30 a.m. Silla conmemorativa “Cuéntenos” haciendo memoria de la Plaza de Mercado Restrepo

11:00 a.m. Danza Folclórica Adulto Mayor – Grupo “Sol Resplandeciente”

11:30 a.m. Zumba a cargo de Grupo de Prevención de la Estación de Policía Antonio Nariño

12:00 m. Música Popular – Artista Alejandro Orjuela

1:00 p.m. Santa Misa

2:00 p.m. Homenaje 50 años – Torta y presentación de la artista Delia Ballesteros

2:30 p.m. Entrega reconocimientos fundadores de la Plaza a cargo del alcalde local de Antonio Nariño.

3:00 p.m. Presentación “Yo me llamo-Rafael Orozco” – Artista Fernando Morantes

4:00 p.m. Orquesta Juvenil Guillermo León Valencia

4:30 p.m. Orquesta Auxiliares de la Policía Nacional

6:00 p.m. Presentación artistas Jhon Torres y Jordy Henao (música popular)

7:00 p.m. Cierre del evento