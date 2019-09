Actualizan tarifas “piso” para modalidad de transporte terrestre de pasajeros por carretera

En Pereira, durante un conversatorio en la convención de transportadores, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, resaltó que el Ministerio está trabajando en actualizar y fijar las tarifas mínimas para la prestación del servicio público de Transporte de Pasajeros por Carretera, en las 4.914 rutas que están autorizadas en el país.

Actualmente la oficina de Regulación Económica del Ministerio revisa las observaciones y realiza ajustes para publicar la resolución final. Adicionalmente, se están realizando mesas de socialización con los gremios.

Con la expedición de este acto administrativo se espera mejorar las condiciones de competitividad, calidad, comodidad y seguridad en el transporte de pasajeros por carretera.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que en pocos días el Gobierno Nacional publicará la resolución definitiva con la que se regirán las tarifas “piso” de las empresas habilitadas en la modalidad de servicio público de transporte de pasajeros por carretera, que tengan rutas autorizadas.

“Junto con el Viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, llevamos más de 600 mesas de trabajo desde que comenzó el Gobierno del Presidente Duque con gremios del sector transporte en sus distintas modalidades. Y producto de esas reuniones hemos ido atendiendo cada una de las solicitudes. Una de los primeras es subir las tarifas ‘piso’ y en estos momentos ya está publicada la resolución para recibir comentarios, que era algo que se estaba solicitando durante mucho tiempo”, aseguró.

Así lo dio a conocer la funcionaria durante su intervención en el Congreso de la Unidad Gremial de Transportadores que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Pereira y en la que participaron, entre otros, la Asociación Nacional de Transportadores (ASOTRANS), la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral de Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) y el Consejo Superior del Transporte (CST).

Lucha contra la ilegalidad

La ministra Orozco resaltó que se vienen ejecutando todas las acciones en la lucha contra la ilegalidad en el sector del transporte como lo es la renovación de la Superintendecia de Transporte. “Junto a mi equipo hemos venido promoviendo que los usuarios compren los tiquetes en los terminales de transporte para garantizar que son empresas legales y formales. De esta forma promovemos el emprendimiento en Colombia.”, añadió.

Adicionalmente, el Cuerpo Especial contra la Ilegalidad y Siniestralidad Vial, que dirige el General Carlos Ernesto Rodríguez, viene teniendo incidencia y ya está en 5 regiones del país. Desde el Gobierno Nacional se ha venido fortaleciendo ese cuerpo que es multidisciplinario, tiene facultades de policía judicial y se enfoca en la siniestralidad y en la ilegalidad. “Entendemos que la ilegalidad no solo ataca las empresas legales sino que también pone en riesgo, muchas veces, la vida de las personas y va atada a la siniestralidad. Porque son vehículos que no cumplen las condiciones o porque son conductores que no están sometidos a estandares ni tienen la capacitación, ni los cuidados de las empresas legales”, afirmó la Ministra Orozco.

Mayor seguridad para los transportadores

Finalmente, durante su intervencion recalcó que el Gobierno Nacional viene trabajando en una estrategia conjunta para garantizar la seguridad de los transportadores en las carreteras colombianas. “Tenemos una estrategia conjunta con el General Rodríguez y el Ejército porque, como es de conocimiento, hay unas vías que son competencia de la Ditra y otras de las Fuerzas Militares y, lo que hacemos es realizar un trabajo articulado para proteger la seguridad en las vías. Y, junto con el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, para prevenir la siniestralidad y la ilegalidad en el transporte. De esa manera, no solo protegemos la vida de los actores viales sino también protegemos la empresa legal y el emprendimiento, que es uno de los focos principales de nuestra estrategia”.